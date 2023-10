Ministrul Transporturilor anunță o premieră după Revoluție: ”Am terminat deja toți banii”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 2 octombrie, că banii alocați instituției din fonduri europene, în exerciţiul bugetar care se termină la finalul acestui an, s-au cheltuit deja din primăvară.

”Programul Operaţional Infrastructură Mare se termină la sfârşitul anului 2023 şi se tremină exerciţiul bugetar cu acea regulă de n+3. Noi am terminat deja banii, noi am terminat banii la Transporturi, şi asta e o premieră după Revoluţie, s-au terminat banii undeva în luna aprilie-mai anul acesta. Adică cele 4,5 miliarde fonduri nerambursabile au fost cheltuite toate”, a declarat Sorin Grindeanu, la Digi24.

Ministrul a explicat că a solicitat o primă suplimentare de bani pe care a şi primit-o, apoi a cheltuit-o.

”Am cerut şi am primit aprobarea să ni se suplimenteze această sumă, având în vedere că noi am făcut accesare sută la sută la Transporturi, că alte domenii nu au reuşit să facă acest lucru şi e păcat la sfârşitul acestui an să se dea banii înapoi, fiind deadline-ul. Şi am primit o suplimentare de încă 10%, adică am primit aproape încă 500 de milioane, suntem aproape la 5 miliarde, i-am cheltuit şi pe aceia, în aceste luni”, a spus Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a făcut o a doua solicitare pentru suplimentarea de bani din POIM.

”Împreună cu colegii am depus cerere ca pe aceste 3 luni care au mai rămas până la sfârşitul anului să mai cerem încă 400 de milioane, astfel încât să ajungem la 5,4 miliarde, suplimentari ce rămân de pe alte domenii, dar care se împart din POIM, în general apă şi canal e vorba acolo. Nu vor fi în stare să cheltuie şi vor fi în situaţia să dea banii înapoi la sfârşitul anului şi de aceea eu zic că e o soluţie bună să transfere aceste sume către Ministerul Transporturilor, să nu îi dăm înapoi”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat dacă va reuşi să cheltuie şi aceşti bani până la finalul anului, Sorin Grindeanu a subliniat că se va încadra.

”Noi ne vom încadra, nu avem niciun fel de umbră de îndoială că vom reuşi să accesăm şi această suplimentare de încă 10%”, a răspuns ministrul.