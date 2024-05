Miniștrii de Finanțe din Grupul Celor Șapte iau in calcul ”măsuri” împotriva ”supracapacităților” de producție ale Chinei VIDEO

Grupul Celor Şapte (G7) cele mai bogate ţări din lume ”ia în calcul să ia măsuri” împotriva ”supracapacităţilor” de producţie ale Chinei, care inundă pieţele din Occident cu produse subvenţionate la preţuri mici, anunţă miniştrii de Finanţe din statele membre, reuniţi sâmbătă la Stresa, în Italia, într-un proiect al unui ”comunicat final”, relatează AFP.

Ei îşi exprimă ”îngrijorarea” cu privire la ”folosirea generalizată de către China a unor politici şi practici în afara pieţei”, care ”aduc atingere muncitorilor noştri, industriilor noastre şi rezistenţei noastre economice”.

Secretara americană a Trezoreriei Janet Yellen a cerut joi G7 să facă ”un front clar şi unit” împotriva ”supracapacităţilor industriale” ale Chinei, care generează ”dezechilibre macroeconomice” şi care necesită ”răspunsuri” din partea ţărilor afectate.

Ministrul francez al Economiei Bruno Le Maire a îndemnat vineri G7 ”să facă un front unit pentru a-şi proteja interesele industriale” împotriva Chinei, dar a cerut să se evite ”un război comercial”.

Ţările din Occident sunt îngrijorate de riscul ca subvenţii masive ”injectate” de către guvernul chinez în tehnologii, energii verzi, vehicule electrice sau baterii să nu antreneze în lume o maree de produse ieftine, care să pună în pericol concurenţi străini în aceste sectoare.

