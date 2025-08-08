Ministra Oana Ţoiu, mesaj din Cernăuți: ”Republica Moldova se confruntă cu atacuri masive venite dinspre Federaţia Rusă. Nici România nu a fost ferită” FOTO

România, Republica Moldova şi Ucraina au convenit să lupte împreună împotriva combaterii dezinformării, în contextul "atacurilor masive" venite din partea Rusiei, a declarat, vineri, 8 august, la Cernăuţi, ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu.

Ea a participat la o întâlnire trilaterală România - Ucraina - Republica Moldova şi a subliniat că ţara noastră a fost ţinta dezinformărilor pe perioada alegerilor prezidenţiale recent desfăşurate.

"Am discutat în detaliu şi despre situaţia din Republica Moldova, care se confruntă cu atacuri masive venite dinspre Federaţia Rusă şi vectorii de influenţă ai acesteia. Nici România nu a fost ferită de asta pe parcursul alegerilor trecute.

O veste importantă este că am hotărât în această trilaterală să construim în continuare, pe colaborarea dintre noi, pentru combaterea dezinformării şi construirea rezilienţei în societăţile noastre şi a instituţiilor noastre. De altfel, anul acesta a început cu o provocare serioasă pentru guvernul pro-european de la Chişinău, care s-a văzut nevoit să gestioneze o criză energetică cu multiple consecinţe, o veritabilă criză de securitate, o criză depăşită cu succes, graţie eforturilor în primul rând ale Guvernului Republicii Moldova", a afirmat Ţoiu.

Ministrul român de Externe a vorbit, de asemenea, despre atacurile Rusiei asupra localităţilor ucrainene din proximitatea României ca parte din strategia de a împiedica autonomia energetică a Ucrainei şi Moldovei.

"Noile atacuri de la Ismail au arătat, de asemenea, foarte clar, strategia Federaţiei Ruse de a împiedica autonomia energetică şi creşterea interconectivităţii dintre ţări. Asta face însă doar ca noi să fim hotărâţi să întărim interconectivitatea şi investiţiile comune în direcţia asta", a adăugat Ţoiu într-o conferinţă de presă susţinută alături de omologii din Moldova, Mihai Popşoi, şi Ucraina, Andrii Sybiha.

