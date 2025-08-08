Ministrul Apărării s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Coreea în România. Au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 16:27
440 citiri
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Coreea în România. Au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu FOTO: Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, vineri, 8 august, cu ambasadorul Republicii Coreea în România, Kap-soo Rim, context în care au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, discuţiile de la sediul MApN au vizat stadiul actual şi oportunităţile de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, pe fondul evoluţiilor recente din mediul regional şi internaţional de securitate, având în vedere interesele comune în ceea ce priveşte menţinerea păcii şi stabilităţii, precum şi importanţa continuării acordării de asistenţă Ucrainei şi Republicii Moldova.

Ministrul Moşteanu a evidenţiat importanţa consolidării parteneriatului strategic dintre cele două state şi a exprimat aprecierea pentru participarea Republicii Coreea în diverse iniţiative de securitate internaţională, menţionează sursa citată.

"Republica Coreea este un partener valoros al României, iar dialogul constant şi deschis în domeniul apărării contribuie la întărirea securităţii regionale şi globale. Suntem interesaţi să dezvoltăm proiecte comune în domenii precum instruirea şi cooperarea tehnico-militară", a declarat ministrul român, citat în comunicat.

La rândul său, ambasadorul Kap-soo Rim a subliniat deschiderea părţii coreene pentru aprofundarea dialogului politico-militar şi extinderea cooperării bilaterale în domeniul apărării.

Tren direct Kiev - București prin Chișinău. Câte vagoane va avea. Anunțul ministrei de Externe a României
Tren direct Kiev - București prin Chișinău. Câte vagoane va avea. Anunțul ministrei de Externe a României
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a salutat, vineri, 8 august, la Cernăuţi, introducerea unui tren direct între România şi Ucraina, prin Republica Moldova. Prima cursă de probă are loc în...
Un ucrainean promitea că aduce mașini de lux ieftine din SUA. Cerea avans și fugea cu banii. A dat țepe uriașe în două țări VIDEO
Un ucrainean promitea că aduce mașini de lux ieftine din SUA. Cerea avans și fugea cu banii. A dat țepe uriașe în două țări VIDEO
Un ucrainean a dat țepe uriașe în două țări, Ucraina și Republica Moldova, cu promisiuni că aduce mașini de lux ieftine din SUA. El spunea că se ocupă de toate actele, de la achiziție,...
#ministru apararii, #ionut mosteanu ministrul apararii, #Republica Coreea, #cooperare militara, #razboi ucraina rusia, #Republica Moldova , #Stiri Liviu-Ionut Mosteanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! O campioana olimpica a fost arestata dupa ce si-a agresat iubitul in vazul tuturor
DigiSport.ro
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul "Habar n-am cine e"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. După scandalul cu USR, social-democrații decid luni ce fac cu guvernarea. "Nu poți să nu observi că ne distanțăm tot mai mult în opinii"
  2. "Cred că sunt singurul caz". Crin Antonescu nu vrea pensia specială de fost parlamentar. "Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan"
  3. Diana Buzoianu: „Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgenţă. Legislaţia obligă la numiri controversate”
  4. Dominic Fritz apără decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu: „La fel ca 99,9% din populație”
  5. Ministrul Apărării s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Coreea în România. Au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării
  6. "E halucinant". Înmormântarea lui Iliescu cu funeralii de stat, criticată de Andrei Caramitru. "Dacă nu pupați moaștele lui, în genunchi ca la Parascheva, chemăm minerii"
  7. Președinta POT: „Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Această măsură este ilegală și contrară practicilor europene”
  8. Când anunță Ciprian Ciucu dacă va candida la Primăria Capitalei. Edilul sectorului 6 așteaptă rezultatele unui sondaj de opinie
  9. Tren direct Kiev - București prin Chișinău. Câte vagoane va avea. Anunțul ministrei de Externe a României
  10. Purtătorul de cuvânt USR explică toate acțiunile partidului după moartea lui Ion Iliescu. Mesaj pentru PSD despre „lucrurile la care ne-am angajat împreună”