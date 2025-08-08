Ministrul Apărării s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Coreea în România. Au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, vineri, 8 august, cu ambasadorul Republicii Coreea în România, Kap-soo Rim, context în care au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, discuţiile de la sediul MApN au vizat stadiul actual şi oportunităţile de consolidare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, pe fondul evoluţiilor recente din mediul regional şi internaţional de securitate, având în vedere interesele comune în ceea ce priveşte menţinerea păcii şi stabilităţii, precum şi importanţa continuării acordării de asistenţă Ucrainei şi Republicii Moldova.

Ministrul Moşteanu a evidenţiat importanţa consolidării parteneriatului strategic dintre cele două state şi a exprimat aprecierea pentru participarea Republicii Coreea în diverse iniţiative de securitate internaţională, menţionează sursa citată.

"Republica Coreea este un partener valoros al României, iar dialogul constant şi deschis în domeniul apărării contribuie la întărirea securităţii regionale şi globale. Suntem interesaţi să dezvoltăm proiecte comune în domenii precum instruirea şi cooperarea tehnico-militară", a declarat ministrul român, citat în comunicat.

La rândul său, ambasadorul Kap-soo Rim a subliniat deschiderea părţii coreene pentru aprofundarea dialogului politico-militar şi extinderea cooperării bilaterale în domeniul apărării.

