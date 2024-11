Un ministru controversat pleacă din guvern, după realegerea Maiei Sandu. Ce critici i-a adus președintele Republicii Moldova

Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în Guvernul Republicii Moldova, a anunțat astăzi că se retrage din funcția guvernamentală și din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Într-o postare pe Facebook, Spînu a declarat că a fost supus unei campanii de defăimare în ultimii ani, dar a subliniat că Moldova s-a îndreptat în direcția corectă, menționând realizările în domeniul infrastructurii și dezvoltării locale, inclusiv prin Programul Național Satul European.

„Aproape zilnic, am fost atacat fără să se prezinte probe. Eu am continuat să-mi fac treaba în interesul țării noastre. Sunt cu inima împăcată. Știu ce las în urmă și știu că nimeni nu va putea prezenta niciun argument împotriva integrității acțiunilor mele. Începând de azi, mă retrag din Guvernul Republicii Moldova și din Partidul Acțiune și Solidaritate. Sper că acest pas să permită revenirea la discuții în spațiul public despre Moldova și mai puțin să se discute despre un om sau altul, așa cum vor dușmanii țării noastre. Sunt multe de făcut, dar justiția rămâne prioritatea zero. Atât timp cât în spațiul public se vor discuta subiecte false, grupurile criminale organizate, corupții și cei care reprezintă interesele străine ale altor state își vor duce la bun sfârșit planurile. Am văzut acest lucru la alegerile din această toamnă”, a precizat Spînu.

De asemenea, acesta a subliniat că justiția va rămâne prioritatea sa, avertizând despre riscurile grupurilor criminale și ale corupției care pot prospera în condițiile unor discuții publice viciate.

Maia Sandu a avut o ieșire dură la adresa guvernului în 6 decembrie 2022 tocmai după o decizie stranie a lui Spînu, care a cedat Transnistriei toate gazele cumpărate de la Gazprom pentru a primi la schimb energie electrică. Atunci, Maia Sandu a cerut guvernului să explice public decizia și să-și reorganizeze activitatea în domeniul energetic, domeniu coordonat chiar de Spînu. Reorganizarea nu s-a produs nici până acum, arată G4Media.

Spînu, o figură controversată în politica moldovenească, a fost implicat în mai multe controverse, inclusiv în negocierile cu Gazprom și gestionarea unor licitații cheie în sectorul energetic. Activitatea sa politică a început în 2015, iar între 2021 și 2023 a ocupat funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. În paralel, el a avut o carieră semnificativă în sectorul privat, fiind co-fondator al mai multor organizații și inițiative.

