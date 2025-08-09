Ministrul Educației: „Universitățile să-și păstreze libertatea de a oferi burse studenților din venituri proprii, indiferent de forma de studiu”

Autor: Maria Popa
Joi, 07 August 2025, ora 11:33
893 citiri
Ministrul Educației: „Universitățile să-și păstreze libertatea de a oferi burse studenților din venituri proprii, indiferent de forma de studiu”
Ministrul Educației, Daniel David FOTO: Hepta

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că universităţile trebuie să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară: Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) şi Uniunea Studenţilor din România (USR).

"Ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca - în reglementările normative sectoriale - universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului.

În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului", se arată într-un comunicat remis joi, 7 august, presei.

Potrivit sursei citate, Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuţiile organizate de asociaţiile studenţeşti reprezentative pentru a căuta împreună modalităţi de susţinere a studenţilor în contextul crizei fiscal-bugetare şi că va susţine inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situaţie, imediat ce situaţia fiscal-bugetară a ţării o va permite.

#ministru educatie, #daniel david, #burse studenti, #universitati, #universitati Romania, #masuri austeritate, #guvernul bolojan , #universitati
