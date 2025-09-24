Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:39
300 citiri
Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
Ministrul Educației, Daniel David FOTO: Hepta

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, „foarte grave”, dar că este important ca toată lumea să aibă „o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică” şi că procesul educaţional trebuie să se desfăşoare normal.

Potrivit ministrului, în şcolile unde au fost primite aceste mesaje de ameninţare, prezenţa jandarmilor şi a poliţiştilor va fi crescută.

„Unităţilor care au primit e-mailul li s-a cerut să facă sesizare la poliţia din localitatea unde se află. De asemenea, mesajul nostru pe care l-am dat încă de acum două zile a fost că da, informaţiile trimise prin acest e-mail reprezintă informaţii şi ameninţări foarte grave. Este important să avem o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică. Şcolile au fost instruite să fie mai vigilente, inclusiv prin aplicarea regulamentului de ordine interioară, iar directorii şi diriginţii, acolo unde simt că trebuie discutat şi cu elevii şi cu părinţii, să facă acest lucru”, a declarat, miercuri, 24 septembrie, ministrul Educaţiei, Daniel David, la Digi24.

Ministrul a spus că, dincolo de această „îngrijorare responsabilă”, procesul educaţional trebuie să se desfăşoare în mod obişnuit.

„Nu am primit nicio sesizare, niciun sfat, nicio sugestie de la autorităţile care se ocupă de securitate, de ordine publică să interferăm cumva sau să blocăm procesul educaţional. Mesajul meu (n. red. - pentru elevi, părinţi şi profesori) este că procesul educaţional trebuie să continue, să fie încredinţaţi, că şi Ministerul Educaţiei îşi face datoria şi că în zonă sunt echipe de poliţie şi de jandarmi care sunt mai prezente tocmai pentru a preveni aceste ameninţări, dacă sunt reale, dar, din primele analize, se pare că aceste ameninţări nu sunt reale, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să păstrăm acel grad de îngrijorare responsabilă. Mesajul este însă să nu mergem în panică”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Întrebat cum interpretează mesajul de ameninţare, ca psiholog, David a spus că acesta este „foarte grav” şi că tocmai din acest motiv este „convins” că autorităţile „îşi vor face datoria” şi va fi „şi un exemplu pentru alţii din societate care cred că se pot juca cu astfel de mesaje, fie doar ca o joacă, fie ca un mesaj serios”.

„Altfel spus, să nu creadă cineva că dacă trimite un e-mail de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat, va scăpa. Până la urmă, autorităţile statului vor ajunge la el. Ştiu că autorităţile îşi fac datoria, noi discutăm, suntem în contact cu Ministerul de Interne, până atunci, repet, din punctul nostru de vedere, procesul educaţional trebuie să se desfăşoare normal, cu doza de îngrijorare responsabilă despre care vorbeam”, a precizat David.

Ministrul a mai informat că, în zona şcolilor unde au fost trimise aceste mesaje de ameninţare, prezenţa jandarmilor şi a poliţiştilor va fi crescută.

În ultimele două zile, zeci de şcoli din aproape 30 de judeţe ale ţării, dar şi mai multe spitale au primit mesaje de ameninţare pe adresele de e-mail.

”Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Mesaje de amenințare primite de școli și spitale din România
Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
10:57 - Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineața, 24 septembrie, prin mail, către mai multe școli din București și din țară. Serviciul Român de...
Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
10:39 - Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, „foarte grave”, dar că...
Un elev a fost reținut în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de școli, spitale și inspectoratele de poliție
09:44 - Un elev a fost reținut în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de școli, spitale și inspectoratele de poliție
Un elev de 17 ani a fost ridicat de pe stradă, când mergea spre școală, în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de unități de învățământ, spitale și...
Noi mesaje de amenințare primite de unități școlare și medicale din țară. Un e-mail a primit și IPJ Caraș-Severin
09:24 - Noi mesaje de amenințare primite de unități școlare și medicale din țară. Un e-mail a primit și IPJ Caraș-Severin
Un mesaj de amenințare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și pe adresele unor școli. De asemenea, s-au primit mesaje de...
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
22.09.2025 23:56 - Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, consideră că amenințările cu atacuri asupra unor școli, grădinițe și spitale din România sunt elaborate în Rusia și au...
Cine este Angela, persoana care a creat panică în România cu mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale
22.09.2025 22:38 - Cine este Angela, persoana care a creat panică în România cu mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale
Autoritățile române au declanșat luni dimineață, 22 septembrie, verificări în mai multe școli și unități medicale din București și din țară după ce pe adresele oficiale au sosit...
Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc
22.09.2025 13:51 - Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut pază suplimentară și atenție sporită în spitale, după ce mai multe unități medicale și instituții de învățământ au primit mesaje...
Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
22.09.2025 13:44 - Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat luni, 22 septembrie, că reprezentanţii săi mențin o comunicare permanentă cu anchetatorii care verifică mesajele de ameninţare primite pe...
Poliția Română, după amenințarea trimisă pe mail către școli și spitale. „Suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”
22.09.2025 13:33 - Poliția Română, după amenințarea trimisă pe mail către școli și spitale. „Suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”
Directorul de comunicare al IGPR, Georgian Drăgan, spune că mesajele primite pe adresele mai multor școli și spitale din România sunt false și nu reprezintă un real pericol. Drăgan a...
Ministrul Educației face apel la calm după amenințările primite de școli. "Autoritățile trebuie să identifice această persoană. Toți trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje"
22.09.2025 13:12 - Ministrul Educației face apel la calm după amenințările primite de școli. "Autoritățile trebuie să identifice această persoană. Toți trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje"
Ministrul Educației, Daniel David, a îndemnat la calm după ce sute de mesaje de amenințare au fost trimise duminică și luni de către o persoană neidentificată până acum. "În primul...
Mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale, de pe un IP din străinătate. "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru" UPDATE
22.09.2025 09:45 - Mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale, de pe un IP din străinătate. "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru" UPDATE
UPDATE: Mailul cu mesajul de amenințare trimis pe adresele oficiale ale unor școli, grădinițe și spitale ar fi ajuns și în Mureș, Cluj, Prahova. Acesta ar fi fost transmise de pe un IP din...
#ministru educatie, #daniel david, #amenintare cu moartea, #scoli, #email, #scoli Romania, #amenintare , #Stiri Daniel David
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
ObservatorNews.ro
Poluarea din Bucuresti a crescut de sapte ori peste limitele normale, in urma incendiului din Pantelimon
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  2. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  3. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  4. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  5. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
  6. Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților
  7. Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
  8. Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO
  9. Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
  10. Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari