Ministrul german de Finanțe, la Kiev: „Putin să nu-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși” FOTO

Liderul rus Vladimir Putin ar trebui să știe că sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu slăbește, a declarat luni, 25 august, ministrul german de Finanțe, vicecancelarul Lars Klingbeil, sosind la Kiev într-o vizită neanunțată, relatează Reuters.

Klingbeil l-a îndemnat pe Putin să demonstreze interes pentru procesul de pace care să pună capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

„Putin nu ar trebui să-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși”, a declarat Klingbeil, liderul Partidului Social-Democrat, partener minoritar în coaliția conservatoare condusă de cancelarul Friedrich Merz. „Dimpotrivă: rămânem al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei la nivel mondial și cel mai mare din Europa”, a asigurat Klingbeil. „Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania”, a insistat el.

Potrivit ministerului lui Klingbeil, guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro (59,18 miliarde de dolari) de la începutul războiului.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, dar Kievul și aliații săi sunt îngrijorați că acesta ar putea încerca să impună un acord în condițiile Rusiei.

Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Федеральний уряд Німеччини підтримує Україну на цьому шляху. Тому і я сьогодні перебуваю в Києві. Путін повинен нарешті припинити свою жорстоку загарбницьку війну. Ads У Росії не повинно бути жодних ілюзій щодо того, що наша підтримка… pic.twitter.com/irmfTuHy2j — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 25, 2025

Klingbeil a afirmat că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri și că este nevoie de un armistițiu și de garanții de securitate fiabile pentru o pace durabilă. „În acest scop, coordonăm îndeaproape eforturile la nivel internațional”, a afirmat el.

Printre opțiunile prezentate săptămâna aceasta pentru securitatea Ucrainei după un eventual acord de pace, atât președintele francez Emmanuel Macron, cât și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a unei coaliții a celor dispuși să ajute Kievul.

Cancelarul Merz a semnalat, de asemenea, deschiderea Germaniei față de o astfel de participare, dar s-ar confrunta cu reacții negative atât din interiorul, cât și din afara spectrului său politic în această chestiune.

Ads