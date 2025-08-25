Ministrul german de Finanțe, la Kiev: „Putin să nu-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși” FOTO

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 09:30
127 citiri
Ministrul german de Finanțe, la Kiev: „Putin să nu-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși” FOTO
Lars Klingbeil și Volodimir Zelenski Foto: X/@larsklingbeil

Liderul rus Vladimir Putin ar trebui să știe că sprijinul Germaniei pentru Ucraina nu slăbește, a declarat luni, 25 august, ministrul german de Finanțe, vicecancelarul Lars Klingbeil, sosind la Kiev într-o vizită neanunțată, relatează Reuters.

Klingbeil l-a îndemnat pe Putin să demonstreze interes pentru procesul de pace care să pună capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

„Putin nu ar trebui să-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși”, a declarat Klingbeil, liderul Partidului Social-Democrat, partener minoritar în coaliția conservatoare condusă de cancelarul Friedrich Merz. „Dimpotrivă: rămânem al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei la nivel mondial și cel mai mare din Europa”, a asigurat Klingbeil. „Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania”, a insistat el.

Potrivit ministerului lui Klingbeil, guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro (59,18 miliarde de dolari) de la începutul războiului.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, dar Kievul și aliații săi sunt îngrijorați că acesta ar putea încerca să impună un acord în condițiile Rusiei.

Klingbeil a afirmat că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri și că este nevoie de un armistițiu și de garanții de securitate fiabile pentru o pace durabilă. „În acest scop, coordonăm îndeaproape eforturile la nivel internațional”, a afirmat el.

Printre opțiunile prezentate săptămâna aceasta pentru securitatea Ucrainei după un eventual acord de pace, atât președintele francez Emmanuel Macron, cât și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a unei coaliții a celor dispuși să ajute Kievul.

Cancelarul Merz a semnalat, de asemenea, deschiderea Germaniei față de o astfel de participare, dar s-ar confrunta cu reacții negative atât din interiorul, cât și din afara spectrului său politic în această chestiune.

Este lumea în pragul unui război mondial? Expert: „Vizita lui Putin în Alaska reprezintă un semnal clar”
Este lumea în pragul unui război mondial? Expert: „Vizita lui Putin în Alaska reprezintă un semnal clar”
În contextul în care mai mulți analiști prezic un conflict major la scară mondială în următorii ani, Adriean Pârlog este general maior (r) și fost adjunct al Direcției Informații...
Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO
Noul preşedinte al Coreei de Sud se întâlnește cu Donald Trump. Ce presupune acest prim summit VIDEO
Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, va avea parte de un moment crucial luni, 25 august, când se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington pentru primul lor...
#ministru german, #vizita kiev, #Germania Ucraina, #ajutor Ucraina, #Vladimir Putin presedinte Rusia, #Donald Trump , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie
ObservatorNews.ro
CALCUL. Cu cat va plati mai mult un roman care isi ia credit pe 30 de ani pentru locuinta dupa cresterea TVA
DigiSport.ro
Cu Maria Sharapova in sala, Serena Williams si-a inceput discursul si ce a urmat a surprins pe toata lumea

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Al Treilea Război Mondial: Acestea ar fi primele orașe care vor cădea, conform Inteligenței Artificiale
  2. Ministrul german de Finanțe, la Kiev: „Putin să nu-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși” FOTO
  3. Rusia și-a redus semnificativ costurile de producție pentru dronele Shahed. Cât a scăzut prețul acestora, de la 300.000 de dolari în 2022
  4. Incendiu la un depozit de mase plastice din Buftea. Flăcările se întind pe 700 de metri pătrați VIDEO
  5. Rusia, campanie de propagandă în ţările europene, inclusiv în România. „Rusia nu este duşmanul meu”
  6. Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcțiune de astăzi. Care este traseul și ce preț are un bilet
  7. Parazitul vierme-şurub, detectat pentru prima dată la un om în SUA. Care sunt riscurile unei astfel de epidemii
  8. Este lumea în pragul unui război mondial? Expert: „Vizita lui Putin în Alaska reprezintă un semnal clar”
  9. Care sunt cele mai bune orașe pentru Generația Z. Unde găsim cei mai fericiți locuitori din lume
  10. Cea mai rece noapte din această vară. Unde s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului în România