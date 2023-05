Un ministru a fost împușcat mortal de garda sa de corp din cauza unor salarii restante. După crimă, soldatul s-a sinucis VIDEO

Ministrul adjunct pentru egalitatea de gen și muncă din Uganda, Charles Okello Engola, a fost împușcat mortal de un soldat care era garda sa de corp, potrivit BBC.

Engola, colonel în retragere, a fost ucis în locuința sa.

Potrivit presei locale, plutonierul Wilson Sabiiti s-ar fi certat cu șeful său înainte de a-l omorî. Potrivit martorilor, soldatul i-a reproșat faptul că nu și-a primit salariul de 4 luni. El a mai spus că soția sa este însărcinată și că, în timp ce copiii ministrului merg la școală, el nu își permite să îi trimită.

După ce l-a împușcat pe ministru, soldatul s-a sinucis, potrivit Știrile PROTV.

EARLIER: The body of Col (Rtd) Charles Okello Engola, the State Minister for Labor, Employment and Industrial Relations picked from his home in Kyanja and taken to the mortuary by police after he was shot dead by his bodyguard, Pt Wilson Sabiiti, who later committed suicide by… pic.twitter.com/TnD7JFKNW6