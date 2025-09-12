Albania a numit primul ministru din lume construit cu inteligență artificială. Ce portofoliu a primit Diella ("soare" în albaneză)

Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat joi, 11 septembrie, numirea unui ministru generat de inteligența artificială (AI) - o premieră mondială - care va fi responsabil de achizițiile publice, scopul fiind eliminarea oricăror tentative de corupție, relatează AFP.

Numele ministrului virtual este Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, a anunțat Edi Rama în timpul prezentării noului său guvern, în cadrul unei reuniuni a formațiunii sale, Partidul Socialist, care a obținut o victorie largă la alegerile parlamentare din luna mai.

„Diella este primul membru (al guvernului) care nu este prezent fizic, ci creat virtual prin inteligență artificială”, a declarat Edi Rama.

Diella se va ocupa de toate deciziile referitoare la licitațiile publice, a adăugat el. Cu acest ministru AI, licitațiile publice vor fi „100% lipsite de corupție și fiecare ban public supus procedurii de licitație va fi perfect transparent”, a asigurat Edi Rama. „Nu este vorba de science-fiction, ci de datoria lui Diella”, a subliniat el, adăugând că „ministrul” va evalua licitațiile și va avea dreptul de a „recruta talente din întreaga lume”.

Diella a fost lansat în ianuarie ca asistent virtual generat de IA, reprezentat de o femeie îmbrăcată într-un costum tradițional albanez, pentru a ajuta populația să utilizeze platforma oficială e-Albania, care furnizează documente oficiale și diverse servicii. Până în prezent, Diella a contribuit la emiterea a 36.600 de documente digitale și a furnizat aproape 1.000 de servicii pe platformă, potrivit cifrelor oficiale.

Edi Rama, care și-a asigurat un al patrulea mandat la alegerile din mai, trebuie să prezinte noul său guvern parlamentarilor în zilele următoare. Lupta împotriva corupției, în special în funcția publică, este un criteriu cheie pentru candidatura Albaniei la aderarea la Uniunea Europeană (UE). Edi Rama își propune să aducă în UE micul stat balcanic, cu 2,8 milioane de locuitori, până în 2030.

Albania plănuiește să ducă digitalizarea guvernării la un nou nivel, folosind inteligența artificială nu doar pentru servicii administrative, ci și pentru accelerarea drumului spre Uniunea Europeană.

Premierul Edi Rama a declarat că tehnologia ar putea fi cheia pentru eliminarea corupției și creșterea transparenței.

Rama susține că lipsa nepotismului, a intereselor personale și a riscului de corupție va transforma „ministrul virtual” în cel mai eficient membru al guvernului.

AI, de la traducerea legislației europene la identitatea digitală

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte vizează folosirea AI pentru a traduce și compara rapid cele aproximativ 250.000 de pagini de legislație europeană, esențiale în procesul de aderare. În colaborare cu Mira Murati, fost director tehnologic al OpenAI și creatoarea ChatGPT, guvernul speră să finalizeze partea tehnică a procesului până în 2027, cu trei ani mai repede decât media altor state. Totuși, experții avertizează că, deși AI poate accelera partea tehnică, adoptarea efectivă a legislației rămâne o chestiune politică, ce necesită supraveghere umană.

Digitalizarea masivă a administrației este deja vizibilă prin platforma e-Albania, unde 95% din serviciile pentru cetățeni sunt disponibile online, iar un „funcționar virtual” ghidat de AI ajută la obținerea de documente sau depunerea declarațiilor fiscale. Guvernul estimează economii de peste 600 de milioane de euro pentru cetățeni și diaspora în ultimii cinci ani.

Totuși, nu toată lumea este convinsă că AI poate rezolva problema corupției. Opoziția avertizează că, în lipsa unei reforme profunde, algoritmii riscă să devină „o mască digitală pentru aceleași disfuncții vechi”, mai ales dacă sunt programați de aceiași actori implicați în scandaluri de achiziții publice.

