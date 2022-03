Una dintre figurile remarcabile ale guvernului ucrainean, în afară de președintele Volodimir Zelinsky, este un tânăr de doar 31 de ani, vicepremier și ministru al Digitalizării. Mykhailo Fedorov a reușit prin mesaje foarte bine țintite să determine unele dintre cele mai mari companii din domeniul IT din lume să renunțe la piața din Rusia și să ajute Ucraina.

Fedorov este bun prieten cu Zelinsky și l-a ajutat decisiv să devină președinte al Ucrainei. Una dintre cele mai importante realizări ale lui Mykhailo, în cele câteva zile de la declanșarea războiului, a fost să pună presiune și să obțină acordul lui Elon Musk de a oferi internet gratuit Ucrainei prin intermediul sistemului de sateliți Starlink.

Alte reușite senzaționale ale tânărului ministru ucrainean, contabilizate de antreprenorul român Sergiu Biriș, sunt următoarele:

- a pornit o campanie de atragere de donații în crypto pentru armata Ucrainei (au strâns peste $42 milioane de dolari până acum);

- Facebook, Google, YouTube, Twitter au oprit accesul la promovare a canalelor de propagandă rusești;

- Google Maps a oprit anumite funcționalități pentru a proteja cetățenii din Ucraina;

- a reușit să îl determine pe Tim Cook să oprească vânzarea produselor Apple în Rusia;

- SAP, una din cele mai mari companii de software din lume, nu va mai vinde produse în Rusia.

De asemenea, Netflix și Spotify nu mai permit plăți cu cardurile rusești.

More sanctions imposed — faster peace restored in Ukraine! I’ve addressed to @SAP and @Oracle for support! pic.twitter.com/oGoRi1iOBa — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

Mykhailo Fedorov nu se oprește din demersurile sale și vine aproape zilnic cu alte cereri adresate reprezentanților marilor companii din Vest. Pune presiune pe aceștia în mod direct prin publicarea pe Twitter a unor solicitări oficiale în limba engleză, cu semnătură și ștampilă.

Joint forces of Ukrainian music industry, @mintsyfra and Slukh media appeal to the @AppleMusic and @Spotify leadership. We ask you to allow our artists change their album covers to draw the attention to the bloody war in Ukraine. Let us engage more Russian sane people! pic.twitter.com/5HeiyU940Q — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 1, 2022

”În timp ce rachetele rusești plouă asupra Ucrainei, Fedorov și-a lansat propria campanie de presiune, trimițând pe Twitter cereri către unele dintre cele mai puternice companii de tehnologie din lume pentru a lua măsuri ca să oprească propaganda rusă și să deconecteze Rusia de restul lumii. În acest proces, el a devenit principalul actor al unei industrii care a fost mult timp reticentă să se aplece în fața cererilor politice din orice țară sau conflict și a făcut-o fără a promulga legi sau a folosi nicio pârghia economică”, astfel este descris ministrul ucrainean al Digitalizării de către Washington Post.

Russia started a disgraceful war in my country! In 2022 cruise missiles target residential neighborhoods, kindergartens and hospitals. I address @Visa and @Mastercard to block their services on all cards issued within the Russian Federation @VisaNews @MastercardNews. pic.twitter.com/KIu8bUDYHw — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

În cele mai recente tweet-uri a cerut companiilor Oracle, PayPal, Viber, Visa sau Mastercard să își oprească serviciile pentru Rusia. De asemenea, le-a mulțumit pentru ajutor celor de la Apple, dar apoi le-a cerut un "bonus": să oprească și App Store-ul pentru Rusia. Omul e de neoprit.

Fedorov a făcut presiuni pentru ajutor pentru aproximativ 50 de companii, în timp ce personalul său a lucrat ”în culise” cu o rețea de expați ucraineni și autorități de reglementare din alte țări pentru a determina companiile să acționeze. De când Fedorov a început să scrie pe Twitter după invazia rusă de săptămâna trecută, Facebook și YouTube au reprimat presa de stat rusă, iar Google a dezactivat unele funcții de pe Google Maps pentru a proteja siguranța cetățenilor ucraineni. Și după ce Fedorov l-a ”acostat” pe Twitter pe Tim Cook, Apple a spus că va întrerupe toate vânzările de produse în Rusia.

We are constantly working on development of aggressor’s isolation! I’ve contacted the CEO of Rakuten (@Viber) and @PayPal on blocking their services in russia. Youth and thinking russians, you better wake up! pic.twitter.com/HUxlbhue6r — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

„Abilitatea lui de a galvaniza opinia internațională și companiile de tehnologie este extraordinară”, a spus Emerson Brooking, de la Atlantic Council, care studiază modul în care sunt folosite rețelele sociale în război. În calitatea să de ministru, Fedorov a fost în 2021 în Sillicon Valley, unde s-a familiarizat cu tot ceea ce înseamnă dommeniul IT și rețelele sociale.

