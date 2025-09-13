Ajutorul militar al României pentru Ucraina, secret de stat: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit depozitele”

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, stabilite împreună cu armata ucraineană în funcție de nevoile acesteia și de stocurile disponibile ale armatei române, a declarat sâmbătă, 13 septembrie, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Invitat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Apărării a explicat că detaliile exacte ale ajutorului sunt clasificate: „Există niște liste care sunt clasificate, așa s-a decis în CSAT, și toate discuțiile care apar în spațiul public sunt speculative”.

Ministrul a adăugat că unele dintre echipamentele trimise nu mai erau folosite de armata română, iar Ucraina avea nevoie de echipamente de producție sovietică, utile și pentru piese de schimb: „Industria de război ucraineană funcționează diferit față de o industrie pe timp de pace, iar orice ajutor a fost binevenit”.

Întrebat de ce românii nu ar trebui să știe detalii despre ajutorul militar, Moșteanu a subliniat că dezvăluirea acestor informații ar putea afecta strategia militară: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit depozitele. Este mai bine ca statul să vină cu un răspuns oficial decât să circule cifre neoficiale”.

Ministrul a menționat și alte forme de sprijin pentru Ucraina, inclusiv ajutor umanitar și economic, precum crearea de coridoare speciale pentru comercializarea resurselor: „Ajutorul economic pentru economia ucraineană, faptul că am ajutat să-și comercializeze resursele și am creat coridoare speciale, fiind țară vecină, nimeni nu putea face lucrul ăsta. Deci noi suntem aici, într-o poziție, într-un fel privilegiată, într-o poziție care aduce multe provocări. Suntem alături de ei, am fost din prima zi și vom fi până în momentul în care se va ajunge la o pace și apoi după, în procesul de menținere a păcii alături de aliații noștri”.

Ajutorul militar românesc a început la doar patru zile după declanșarea războiului. Deși detaliile precise rămân necunoscute publicului, autoritățile de la Kiev au confirmat trimiterea a 23 de pachete, inclusiv armament, către Ucraina. Subiectul rămâne sensibil, mai ales în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România.

