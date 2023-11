Când se va opri ofensiva militară a Israelului în Fâșia Gaza? Un înalt oficial SUA s-a întâlnit cu ministrul israelian al Apărării

Ministrul Apărării din Israel, Yoav Gallant, a declarat miercuri, 15 noiembrie, că ofensiva militară din Fâşia Gaza nu se va opri până când Hamas va fi distrusă şi ostaticii, eliberați.

Declarațiile au fost făcute de Gallant la sediul Ministerului Apărării din Tel Aviv, la începutul unei întâlniri cu coordonatorul special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, Brett McGurk, care vizitează miercuri Israelul, arată g4media.ro.

Ministrul Apărării din Israel şi McGurk au discutat despre situaţia ostaticilor „pe larg”, împărtăşind „informaţii şi detalii despre statutul captivilor”, care includ cetăţeni israelieni şi americani, precum şi eforturile de a-i readuce acasă.

Ministrul israelian a mulţumit administraţiei americane pentru „sprijinul continuu şi parteneriatul profund” dintre ambele ţări, a doua zi după ce Casa Albă a susţinut versiunea israeliană a presupusei folosiri de către miliţiile palestiniene din Gaza a spitalelor ca centre militare.

Israel's Minister of Defense Yoav Gallant to the Special Coordinator for the Middle East Brett McGurk: “The State of Israel will not stop its operations in Gaza until our troops fulfill their missions - destroying Hamas and returning our hostages home to their families.” pic.twitter.com/SNdDxckc9H