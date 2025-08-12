Un PSD-ist îl ironizează pe ministrul Apărării: "Ai fi zis că stă cu sufletul la gură, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România"

Autor: Dan Istratie
Marti, 12 August 2025, ora 15:33
38 citiri
Un PSD-ist îl ironizează pe ministrul Apărării: "Ai fi zis că stă cu sufletul la gură, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România"
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării FOTO /Hepta

Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor (PSD) a transmis, marţi, o replică pentru actualul deţinător al portofoliului, Ionuţ Moşteanu (USR), care a afirmat că ”nu suntem Guvernul Ciolacu 3”, iar USR, având 13%, ar trebui să deţină numărul corespunzător de prefecţi şi subprefecţi. ”Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor”, a transmis, ironic, Mihai Fifor.

”Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, că nu doarme nopţile întrebându-se ce ar trebui să facă România pentru a rămâne un actor regional relevant în context… ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor de prefect şi subprefect.

Aşa că, dragă domnule preşedinte Trump, măi, Putin, măi, lăsaţi-ne cu Ucraina, cu securitatea regională şi cu dosarele strategice – noi avem aici lucruri «serioase» de făcut: să ne punem prietenii şi apropiaţii pe funcţii, conform «reformei» pe rit nou decretate de colegul Miruţă de la Economie”, a scris, marţi, pe Facebook, fostul ministru al Apărării Mihai Fifor (PSD).

Acesta afirmă că a sperat că ”Ionuţ Moşteanu a priceput ceva din complexitatea şi specificul portofoliului Apărării, loc în care laşi politica de partid la poarta ministerului şi faci politica celor care au jurat să îşi apere ţara chiar şi cu preţul vieţii”.

”M-am iluzionat degeaba. Ionuţ Moşteanu a rămas în logica sediului de partid. Prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice. Să someze PSD să vacanteze posturi de prefect şi subprefect pentru USR, pe motiv de procente obţinute la vot şi declară cu gravitate că «nu suntem Guvernul Ciolacu 3». Asta e tot ce are de spus un ministru al Apărării într-un context internaţional tensionat. Politicianism ieftin în loc de viziune strategică”, a mai transmis Fifor.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, luni seară, la B1 TV, că funcţiile de prefect şi subprefect sunt parte din aparatul numit al Guvernului, ”aparatul care pune în aplicare Programul de Guvernare”.

”Noi avem circa 13%. Acum aceşti oameni numiţi care ar trebui să pună în aplicare programul de guvernare sunt numiţi acum de Ciolacu. Cei care sunt acum prefecţi, subprefecţi sunt numiţi de Ciolacu. Noi nu suntem Guvernul Ciolacu 3, suntem Guvernul Bolojan şi e normal ca partea de funcţii să fie distribuite echitabil”, a declarat ministrul Apărării.

Anterior, luni, întrebat despre aceste posturi, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ”USR nu a venit la guvernare pentru funcţii”.

Declarația comună prin care țările nordice și baltice își reafirmă sprijinul față de Ucraina și ”războiul ilegal” dus de Rusia înaintea întâlnirii Trump-Putin
Declarația comună prin care țările nordice și baltice își reafirmă sprijinul față de Ucraina și ”războiul ilegal” dus de Rusia înaintea întâlnirii Trump-Putin
Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică, 10 august, o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul „ilegal” dus de Rusia se...
Condiția pusă de Trump pentru a se întâlni cu Putin
Condiția pusă de Trump pentru a se întâlni cu Putin
Președintele Donald Trump va accepta o întrevedere cu președintele Vladimir Putin doar dacă liderul de la Kremlin se va întâlni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dezvăluie...
#ministrul apararii, #mihai fifor, #Ionut Mosteanu, #putin, #Trump , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
DigiSport.ro
Foto Neverosimil: cum a aparut Gigi Becali in mijlocul zilei, in nordul Bucurestiului + Reactie dupa ce a aflat porecla primita
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un PSD-ist îl ironizează pe ministrul Apărării: "Ai fi zis că stă cu sufletul la gură, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România"
  2. Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”
  3. POT a depus în Parlament o propunere legislativă „ambițioasă”. Anamaria Gavrilă: „Polonia sprijină familiile, România taxează mamele”
  4. Titus Corlăţean, despre anunțul candidaturii sale la şefia PSD: „A avut un ecou larg în profunzimea partidului. Oamenii încep să se manifeste”
  5. Adrian Năstase, atac dur la adresa Alinei Mungiu-Pippidi. Fostul premier se consideră un „sacrificiu ritualic” în „cruciada cătușelor”
  6. Președintele Senatului: „Cred că această coaliție va rămâne în această formulă. Cele 4 partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte”
  7. Marcel Ciolacu revine cu tupeu și dă sfaturi de guvernare. Acuză actualul guvern pentru explozia inflației în România
  8. Majorările de taxe și impozite, preocuparea principală a guvernului Bolojan. Reformele și restructurările mult așteptate… pot să mai întârzie
  9. Capcana pe care PSD și-ar săpa-o singur dacă intră în opoziție. Consultant politic: „Va avea o viață la fel de grea”
  10. Guvernul minoritar, varianta de coșmar pentru Bolojan și USR. Reformele promise de Guvern, amenințate de o posibilă intrare în Opoziție a PSD