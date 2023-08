Ministrul Apărării anunță că există premise pentru creșterea calității echipamentelor militarilor români

Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, a vizitat vineri, 25 august, Croitoria militară şi Laboratorul de inspecţii şi încercări al MApN, afirmând în acest context că există premise pentru creşterea calităţii echipamentelor destinate militarilor români.

"Croitoria şi laboratoarele, date în folosinţă în vara acestui an, satisfac nevoile Armatei României, dar şi ale altor instituţii din arhitectura de securitate a ţării. Am fost interesat de condiţiile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii din aceste unităţi şi am motive să cred că şi această componentă a calităţii vieţii este satisfăcută", a precizat ministrul, potrivit unui comunicat al ministerului.

În atelierul de croitorie se pot confecţiona produse şi elemente de echipament militar specific Armatei României.

Unitatea de inspecţii are în compunere un laborator de încercări materiale textile, din piele şi cauciuc, un laborator de verificare a calităţii alimentelor, precum şi un laborator pentru testări carburanţi şi lubrifianţi.

Ads