Noul ministru al Apărării este acuzat că s-a folosit de angajații unui muzeu pentru a-și redacta teza de doctorat

Noul ministru al Apărării Angel Tîlvăr a intrat în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea în 2020, fiind suspectat că și-a redactat doctoratul cu ajutorul angajaților Muzeului Vrancei, conform unei investigații din presa locală.

Conform unei investigații a publicației Ediția de Vrancea, procurorii DNA au efectuat în 2020 cercetări într-un dosar pe care ulterior l-au trimis parchetului pe numele actualului ministru al Apărării, Angel Tîlvăr. Acesta din urmă ar fi primit ajutorul angajaților de la Muzeul Vrancei pentru a-și tehnoredacta lucrarea de doctorat, fapt care este interzis de lege.

„Am aflat de la una din angajatele de la Muzeul Vrancei că a fost pusă de directorul muzeului, Horia Dumitrescu, să-i tehnoredacteze lucrarea de doctorat lui Tîlvăr. Am adăugat asta pe lista faptelor pe care le-am reclamat.

DNA – Serviciul Teritorial Galați a decis să disjungă dosarul și să-l trimită la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea. De doi ani și jumătate stă dosarul la procurorii vrânceni și n-am informații că s-ar mișca lucrurile. Nu am fost chemat la audieri și nici n-am primit vreo adresă acasă. Nu știu de ce se tergiversează ancheta”, a declarat, pentru Ediție de Vrancea, fostul contabil șef al Muzeului Vrancei, Ionel Marin.

Ads

Ce spune ministrul

De cealaltă parte, social-democratul Angel Tîlvăr a respins acuzațiile, însă a recunoscut că a primit ajutor de la directorul muzeului, doar pentru corectura lucrării.

”Sprijinul pe care l-am cerut lui Horia Dumitrescu a constat în corectarea lucrării cu observații, dintre care unele le-am considerat utile, iar altele nu. În vederea redactării lucrării de doctorat am solicitat unui prieten să mă ajute în acest sens, pe baza ciornelor olografe. Nu știu în ce măsură a fost utilizată tehnica Muzeului Vrancei la conceperea lucrării”, a declarat Tîlvă pentru sursa citată.

Cu toate astea, angajata muzeului recunoaște că a tehnoredactat teza social-democratului

”Am fost solicitată de către directorul muzeului Dumitrescu Corneliu Horia pentru tehnoredactarea unei lucrări de doctorat a senatorului Angel Tîlvăr. Astfel, după lucrarea inițială pusă la dispoziție de către Angel Tîlvăr, împreună cu domnul director Horia Dumitrescu am corectat, modificat și finalizat pe parcursul a trei ani de zile lucrarea respectivă (n. r. – în urmă cu circa 10 ani 2010 – 2012). Nu-mi amintesc titlul lucrării însă redactarea a avut loc pe calculatorul instituției aflat în biroul domnului director”, a afirmat funcționara pentru Ediția de Vâlcea.

Ads

Ce lege ar fi fost încălcată de ministru

Pasajul care-l vizează pe Tîlvăr în cercetarea DNA este următorul:

”Se are în vedere redactarea de către personalul angajat al Muzeului Vrancei, cu resursele logistice ale muzeului, respectiv în timpul programului de lucru al personalului angajat, a lucrării de doctorat a senatorului Angel Tîlvăr. (…) În situația în care se constată că personalul angajat al Muzeului Vrancei a redactat o lucrare ce nu aparține instituției rezultă că s-au încălcat următoarele prevederi legale: articolul 18 alineatul 2 și alineatul 4, cu privire la utilizarea resurselor publice”. Conform Legii 477 / 2004 personalul contractual are obligația ”să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând autorității sau instituției publice, numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute”. Încălcarea acestei legi atrage răspunderea disciplinară sau materială a angajatului în temeiul articolului 247, respectiv articolul 253 din Legea 53 / 2003.