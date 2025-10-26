Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 09:25
Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și militari români FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a povestit sâmbătă cum a reușit să evite încorporarea în perioada în care serviciul militar era obligatoriu în România.

Moșteanu a susținut, la Antena3 CNN, că experiența sa sportivă i-a oferit abilități comparabile cu cele dobândite în armată și a subliniat că știe să tragă cu arma. „De multe ori (am tras cu arma - n.red), în poligoane private, înainte să fiu ministru”, a spus el, răspunzând unei întrebări despre deprinderea cu armele.

El a descris experiența ca fiind plăcută și utilă: „Nu e foarte complicat. Sunt poligoane private. Chiar e o experiență foarte bună. E un cadou foarte bun pe care eu l-am făcut prietenilor mei. De exemplu, când n-aveți o idee de cadou: o sesiune de trageri. Există poligoane private în tot Bucureștiul și în jurul Bucureștiului. E o experiență frumoasă.”

Referitor la motivul pentru care nu a efectuat serviciul militar, Moșteanu a explicat: „În '92 am intrat la facultate, apoi m-am apucat să muncesc. Am zis că termin eu facultatea, la un moment dat - Automatica. N-am mai terminat-o. M-am apucat de o particulară. Am tot muncit. Eu, când am intrat de-a lungul vieții, am tot lălăit cu școala, cum se zice pe românește. După aia m-am angajat. Am fost 'head hunted' (ofertat la angajare, n.r.), au tras unii și alții de mine să vin să lucrez, ceea ce a fost convenabil. Și apoi, după începutul anilor 2000, nici nu prea mai veneau ordine de încorporare. Eu, fiind student, puteam să fac (armata) la finalul facultății și spre 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face (armata obligatorie). Însă undeva la începutul anului 2000 nu mai trăgea armata de tine să vii să faci armata obligatorie.”

Ministrul a recunoscut că armata ajută la disciplină și spirit de echipă, dar a subliniat că sportul i-a oferit beneficii similare: „Cred că ajută armata. Ajută la disciplină, la spirit de echipă, cred. Eu am făcut mult sport, am jucat 15 ani baschet într-o formă organizată și asta cred că ajută poate la fel de mult, poate la fel de important, tot pentru spirit de echipă, pentru organizare, pentru muncă, pentru fitness. E foarte important să poți să te miști bine, să fii bine în pielea ta până la o vârstă cât mai înaintată. Eu mai fac și acum un pic de sport.”

Moșteanu a comentat și asupra condiției fizice și a vârstei: „Eu fac 52 de ani în curând, în decembrie. Am făcut mult sport, mai fac și acum, mai puțin. Da, aș putea să mai slăbesc niște kile, să mai alerg un pic. Mircea Badea, colegul dvs., probabil face mai multe flotări decât mulți cu 20 de ani mai tineri, dar e foarte sportiv. Dar, din nou, vârsta e o chestie aproximativă, depinde de stilul de viață foarte mult și le recomand tuturor să facă mișcare.”

