Ministrul Economiei, acid împotriva serviciilor după explozia de la Cugir. Nu exclude un sabotaj: „Este inacceptabil să îți bubuie 146.000 de cartușe”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat sâmbătă, 9 august, că așteaptă concluziile serviciilor de informații și ale procurorilor în dosarul exploziei de la fabrica de armament din Cugir și și-a exprimat nemulțumirea că, la o săptămână de la incident, cauzele nu au fost încă stabilite.

Întrebat dacă este luată în calcul ipoteza unui sabotaj, Miruță a declarat că nu exclude această posibilitate, precizând că verificările continuă și că autoritățile vor aștepta rapoartele specialiștilor înainte de a formula concluzii definitive.

„Sigur că s-a pedalat mai mult pe asta pentru că se încadrează la categoria orice posibilitate. Este o anchetă penală în curs. Nu e normal ca într-o fabrică în care se produc cartușe, arme să poți să intri cum intri cu căruciorul în piața centrală.

Aștept și eu cu nerăbdare să văd ce spun instituțiile specializate de la serviciile de informații din România, Parchet, cu privire la cauzele pentru care au condus la explozia de la Cugir. Vă spun că în mintea mea, și de inginer, și de ministru, este inacceptabil să îți bubuie 146.000 de cartușe pentru o situație care încă nu-i cunoscută în acest moment”, a precizat Radu Miruță.

Poliția Română a deschis o anchetă după incendiul produs la Uzina Mecanică Cugir. Cercetările în curs includ ridicarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, colectarea de documente și audieri ale angajaților fabricii, conform unui comunicat emis de inspectoratul județean. De asemenea, la fața locului au fost trimiși experți de la Institutul Național de Criminalistică pentru evaluări tehnice.

Ads

Ministrul a subliniat că autoritățile vor aștepta rezultatele investigațiilor oficiale pentru a stabili exact circumstanțele exploziei și pentru a decide eventualele măsuri administrative sau penale care se impun.

Asemănări cu sabotajele realizate de GRU în Bulgaria

Jurnaliștii publicației bulgare Sega avansează ipoteza că incendiul de la o fabrică de armament din România face parte dintr-un tipar de sabotaje care a vizat în trecut mai multe obiective militare din Bulgaria, potrivit unei sinteze a investigațiilor și declarațiilor oficiale citate de publicație.

Sega reamintește că, în ultimii ani, în Bulgaria au avut loc o serie de incendii la fabrici și depozite de armament, evenimente pe care autoritățile locale le-au calificat în anumite cazuri drept acțiuni deliberate de sabotaj. Parchetul bulgar a confirmat implicarea serviciilor ruse în unele dintre aceste incidente, potrivit sursei.

Ads

Investigațiile independente consemnate de site-ul BIRD arată că, în perioada 2011–2023, serviciile de informații ruse ar fi desfășurat operațiuni de sabotaj pe teritoriul Bulgariei, cu obiective orientate spre infrastructuri militare și logistice. BIRD menționează printre cazurile documentate presupusele incidente la fabrica militară din Sopot, o tentativă de asasinat legată de utilizarea substanței „Novichok” și o explozie la un poligon folosit pentru exerciții militare americane, atribuind unele dintre aceste operațiuni Unității 29155 a GRU.

Contactată anterior în legătură cu aceste subiecte, Parchetul bulgar a apreciat că, în mai multe dosare, este vorba despre acte deliberate de sabotaj comise de agenți ai serviciului secret militar rus, arată publicațiile care au relatat cazul.

Comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev, care a supraviețuit în trecut a două tentative de asasinat pe care le atribuie Rusiei, a declarat public că Federația Rusă ar desfășura o campanie de sabotaj menită să perturbe fluxurile de armament destinate Ucrainei. El afirmă că mai multe fabrici și depozite ale companiei sale, EMKO, ar fi fost ținta unor astfel de atacuri, potrivit interviurilor sale citate de presa internațională.

Ads

Gebrev a acuzat, totodată, că anchetele legate de aceste acte nu au avut rezultate judiciare, afirmând: „Nu a existat absolut niciun rezultat în niciunul dintre cele peste o duzină de cazuri care implică acte teroriste rusești și rețele de spionaj în Bulgaria. Toate anchetele au fost fie oprite, fie blocate, și niciuna nu a ajuns în instanță”, citare preluată din declarațiile sale publice.

Articolul bulgar notează că aceste contexte și precedente au determinat autorii să pună în legătură incidentul din România cu seria de atacuri documentate în Bulgaria, fără a avansa concluzii definitive, ci indicând existența unor investigații și revendicări care merită atenție. Anchetele oficiale rămân în curs în ambele state, iar identificarea responsabililor este în continuare obiectul evaluărilor serviciilor competente.

Ads