Moțiunea AUR îl poate trimite pe Daniel David acasă: ministrul Educației amenință cu demisia

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 17:03
Daniel David, ministrul Educației FOTO Hepta

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu va mai rămâne în funcție dacă moțiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată, chiar dacă nu e obligat să demisioneze.

„Dacă în urma moțiunii simple, deși nu sunt obligat și premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susține un program al unei coaliții care s-ar putea să nu și-l mai asume, mai ales că mă simt liniștit”, a declarat Daniel David pentru Digi24, întrebat dacă va demisiona în cazul aprobării moțiunii simple depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Ministrul a precizat că nu ar rămâne în funcție nici dacă premierul i-ar cere acest lucru.

Moțiunea simplă depusă la Senat de AUR îl acuză pe Daniel David că ar fi impus măsuri de austeritate în educație, care ar duce la concedieri mascate, comasarea haotică a școlilor și scăderea calității actului educațional.

Ministrul a punctat că și-a făcut datoria și că programul său de reforme a adus rezultate: „Țara, ca urmare a contribuției educației, a scăpat de junk, iar educația are salarii și burse. Pot rămâne pentru a fi un ministru care începe să treacă din logica de austeritate în reformă, dar vreau să văd că coaliția este alături de mine. Dacă nu mai este, asta este — mi-am făcut datoria, sistemul a fost salvat, pot să plec”.

Moțiunea urmează să fie dezbătută și votată luni, la ora 16.00, iar rezultatul va stabili viitorul mandatului lui Daniel David în fruntea Ministerului Educației.

AUR: „Educaţia României este pusă pe butuci”

Alianţa pentru Unirea Românilor a depus, în Senatul României, o moţiune simplă la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David, pe care-l acuză că a supus Educaţia ”unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”.

„Educaţia României este pusă pe butuci din cauza deciziilor aberante luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri şi vot democratic. În loc să apere viitorul copiilor şi demnitatea profesorilor, ministrul Educaţiei a ales minciuna, austeritatea şi distrugerea şcolii româneşti. Îl aşteptăm pe Daniel David să vină în Parlament şi să dea explicaţii în faţa întregii ţări”, a transmis, miercuri, AUR, într-un comunicat de presă.

Formaţiunea apreciază că „Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru”.

De ce refuză ministrul Educației să-și dea demisia: "Asta a fost opțiunea mea, de a fi un ministru responsabil. Pentru mine a fost o formă de patriotism."
În mijlocul protestelor profesorilor și al criticilor dure la adresa sa, ministrul Educației, Daniel David, refuză să demisioneze și își apără decizia prin invocarea responsabilității...
AUR anunță încă o moțiune pentru Cabinetul Bolojan: „Guvernul îngroapă învățământul românesc”
Parlamentarii AUR vor depune miercuri, la Senat, o moțiune simplă pe tema politicilor din educație, a anunțat liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, în cadrul unei conferințe de...
