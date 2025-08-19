Ministrul Finanțelor spune că problema deficitului bugetar „se trage” din pandemie. „Contează acest lucru pentru fiecare dintre noi”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți seară, 19 august, că reducerea deficitului este nu doar un obiectiv al Guvernului, ci șansa unei stabilități și a unei economii sănătoase.

”Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”, transmite Nazare, explicând că România este departe de ținta de 3% deficit cât cere Uniunea Europeană.

Ministrul Finanțelor explică, marți seară, într-o postare pe Facebook: ”De ce este atât de important să reducem deficitul bugetar”.

”Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă și îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecări de discurs și direcțiile de distragere a atenției de la adevărurile economice de bază”, a scris Nazare.

Acesta răspunde la câteva întrebări legate de deficit, prima fiind: ”De ce suntem nevoiți să luăm acum măsuri de redresare și de ce deficitul ne privește pe toți?”

”În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-și totodată și deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat - dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui”, a mai transmis ministrul Finanțelor.

Ads

Acesta explică și ”de ce contează acest lucru pentru fiecare dintre noi?”.

”Pentru că un deficit mare înseamnă mai multă datorie publică, costuri mai mari cu dobânzile - care sunt plătite din taxele noastre și mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă și alte oportunități”, a mai transmis Nazare.

În legătură cu întrebarea ”cât de departe suntem de vecinii noștri europeni?”, ministrul precizează că având ”o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar”.

”Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii. De aceea, pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale: corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru toți și mai puțin către plata dobânzilor”, a mai scris Nazare.

Ads

Potrivit acestuia, ”este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid și pentru a asigura o creștere economică mai rapidă și mai sănătoasă”.

În condițiile în care PSD a refuzat să revină la ședințele coaliției pentru a definitiva măsurile din al doilea pachet, social-democrații arătându-se nemulțumiți de oprirea investițiilor din PNRR și Anghel Saligny, premierul Ilie Bolojan ia în calcul asumarea răspunderii în Parlament.

Premierul și mai mulți miniștri au explicat că sunt continuate proiectele cu stadiu avansat de execuție și cele care chiar au șanse reale de a fi finalizate în următorul an. Restul vor fi realizate în anii următori.

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, luni, în timp ce conducerea PSD s-a reunit, nemulțumită de oprirea unor investiții, că ”nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții” și că realitatea este că au fost promiși bani care nu există.

”Nu poți să tai ceva ce nu există”, este concluzia liderului USR, primar al municipiului Timișoara.

Ads