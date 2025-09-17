Banii țării în criză sau reformă? Nazare: „Trecem printr-o schimbare profundă în modul în care gestionăm finanțele publice”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, 17 septembrie, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025, că România traversează o perioadă de schimbări majore în gestionarea finanțelor publice, iar Guvernul a fost nevoit să ia decizii dificile pentru a corecta dezechilibrele fiscale care se prelungesc de ani întregi.

„Trecem printr-o schimbare extrem de profundă, în modul în care gestionăm finanțele publice. În ultimele trei luni, am fost nevoiți să luăm decizii foarte dificile, pentru a remedia o situație complicată care se prelungește de ani de zile. Dezechilibrele fiscale au existat de mult timp, dar nu au fost abordate la momentul potrivit. Noi am făcut acest lucru. Au fost decizii dificile, dar necesare, pentru că nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan serios pentru viitor”, a afirmat Nazare.

Ministrul a mai precizat că România are toate resursele necesare pentru a depăși această perioadă dificilă, însă succesul depinde de seriozitate, consecvență și respectarea angajamentelor asumate. „Trebuie să ridicăm nivelul și să schimbăm modul de planificare. Dacă stabilim ceva într-un plan, trebuie să respectăm acel angajament. Disciplina fiscală și coerența sunt esențiale”, a subliniat acesta.

Diplomația economică și absorbția fondurilor UE

Alexandru Nazare a atras atenția și asupra necesității unei abordări mai ambițioase în politica economică externă. „Trebuie să fim mai activi în Uniunea Europeană, nu doar în absorbția fondurilor UE. Trebuie să participăm la proiectarea schemelor de la Bruxelles, nu doar la București. Mai avem de absorbit între 10 și 30 de milioane în următoarele 11 luni, dar nu este suficient. Trebuie să luăm fondurile și să fim ambițioși în proiectele viitoare”, a afirmat ministrul.

Oficialul a amintit și de finalizarea negocierilor pentru programul SAFE (Security Action for Europe), prin care România a obținut peste 60 de milioane de euro, fonduri destinate atât Apărării, cât și dezvoltării. „Diplomația economică nu este doar o declarație a Ministerului de Externe, ci un efort al întregului Guvern. Trebuie să punem economia în centrul atenției și să tratăm economia ca o problemă fundamentală a Guvernului”, a explicat Nazare.

