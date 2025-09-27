Ministrul Muncii susține că „întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi” bani pentru salarii și pensii

Ministrul Muncii susține că „întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi" bani pentru salarii și pensii
Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că „întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi bani de pensii şi salarii”. El spune că, la rectificarea bugetară care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare, instituţii din subordinea ministerului pe care îl conduce vor primi sume în plus.

Întrebat, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă Guvernul mai are bani pentru plata pensiilor şi a salariilor bugetarilor până la finalul anului, ministrul Muncii a răspuns:

„Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi. Pentru că se fac rectificări, dar rectificările sunt parte din activitatea guvernamentală normală. Nu sunt o obligaţie, dar sunt o posibilitate. Şi poţi să faci chestiunea asta. Deci, da, sunt”.

Florin Manole a subliniat că, la rectificarea bugetară care va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare, instituţii din subordinea ministerului pe care îl conduce vor primi sume în plus.

„Inclusiv în urma rectificării care va fi adoptată cel mai probabil săptămâna viitoare, o să mai avem nişte suplimentări de fonduri şi la Casa de Pensii, şi la Agenţia pentru Plăţi Sociale şi pe oriunde mai este nevoie. Dar, da, sunt şi vor fi bani de pensii, bani de salarii şi bani de beneficii sociale”, a adăugat ministrul.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că prin rectificarea bugetară sunt acoperite în integralitate toate nevoile esenţiale, explicând că se referă la pensii, salarii, asistenţă socială şi toate acestea înseamnă aproximativ 10 miliarde de lei.

