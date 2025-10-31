Demersuri pentru modernizarea unui spital de arși, după 10 ani de la tragedia Colectiv. Ministrul Sănătății: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 11:36
91 citiri
Demersuri pentru modernizarea unui spital de arși, după 10 ani de la tragedia Colectiv. Ministrul Sănătății: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - FOTO Facebook Alexandru Rogobete

La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, care a scos la iveală vulnerabilitățile sistemului medical românesc, Ministerul Sănătății anunță investiții în infrastructura destinată pacienților cu arsuri grave. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat aprobarea indicatorilor tehnico-economici și alocarea a 23 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și redimensionarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca.

„Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult!

23 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și redimensionarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca.

Am aprobat astăzi indicatorii tehnico-economici și suma necesară pentru reorganizarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca.

Urmează instalarea unui sistem HVAC care să asigure controlul microbiologic, al temperaturii și al umidității, refacerea și compartimentarea corectă a zonelor ATI, precum și introducerea filtrelor HEPA, pentru a reduce cât mai mult riscul de infecții nosocomiale. De asemenea centrul va fi dotat cu aparatura de ultimǎ generație. Vom avea 4 paturi de terapie intensivă și 5 paturi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și tratament pentru arși, organizate în 4 rezerve”, a anunțat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Noul centru va fi dotat cu aparatură de ultimă generație și va include 4 paturi de terapie intensivă și 5 paturi destinate chirurgiei plastice, microchirurgiei reconstructive și tratamentului pentru arși, organizate în 4 rezerve.

„Refacem structura exact așa cum a rezultat din constatările Corpului de Control, după adevăr, nu după aparențe.

Reparăm ceea ce trebuia să funcționeze de mult și ne asigurăm că, de acum înainte, fiecare decizie are în centru siguranța pacientului și protejarea personalului medical.

Prefer să avem un centru pentru arși cu mai puține paturi, dar dotat ireproșabil, unde pacienții sunt tratați cu demnitate și în condiții de siguranță, iar personalul medical nu este expus la riscuri.

Încrederea ne face bine!”, a mai transmis ministrul.

Inițiativă fără precedent pregătită de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Pacienții vor putea face asta”. Va fi gratis
Inițiativă fără precedent pregătită de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Pacienții vor putea face asta”. Va fi gratis
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că cetățenii români nu ştiu cui să se adreseze atunci când au o problemă medicală. Astfel, oficialul PSD a asigurat că Ministerul...
Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe...
#ministrul sanatatii, #alexandru rogobete, #Spital Arsi , #Stiri Alexandru Rogobete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Demersuri pentru modernizarea unui spital de arși, după 10 ani de la tragedia Colectiv. Ministrul Sănătății: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”
  2. „O paradă imatură” a PSD și AUR – reacția liberalilor după chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament
  3. Fost premier: „Adevărul neplăcut pentru socialiștii care ne conduc de 5 ani. 2025 este anul în care situația economică a României s-a deteriorat grav”
  4. Directorul INSCOP, despre procentele partidelor în sondaje. „Ratarea promisiunii privind diminuarea privilegiilor ar putea avea consecinţe extrem de serioase!”
  5. Benzinăria din Arad care a funcționat fără avize timp de doi ani. Firma era deținută de familia unui primar
  6. Lia Olguța Vasilescu, după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Noi, mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale”
  7. Sediul AUR din București a fost vandalizat. ”Valurile de ură împrăștiate de partidele neomarxiste împotriva patrioților împing lumea la infracțiuni”
  8. Actorul George Burcea vrea să conducă Bucureștiul, după ce a instigat la violență împotriva femeilor: „Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, bateți-le, bro”
  9. Grindeanu se plânge că nu are concurență pentru șefia PSD. „Să ştiţi că mi-am dorit”. Cum explică președintele interimar lipsa unui contracandidat
  10. Cine e de vină că SUA retrag soldați din țara noastră. Analiză: „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”