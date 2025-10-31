Demersuri pentru modernizarea unui spital de arși, după 10 ani de la tragedia Colectiv. Ministrul Sănătății: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult”

La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, care a scos la iveală vulnerabilitățile sistemului medical românesc, Ministerul Sănătății anunță investiții în infrastructura destinată pacienților cu arsuri grave. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat aprobarea indicatorilor tehnico-economici și alocarea a 23 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și redimensionarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca.

„Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult!

23 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și redimensionarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca.

Am aprobat astăzi indicatorii tehnico-economici și suma necesară pentru reorganizarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca.

Urmează instalarea unui sistem HVAC care să asigure controlul microbiologic, al temperaturii și al umidității, refacerea și compartimentarea corectă a zonelor ATI, precum și introducerea filtrelor HEPA, pentru a reduce cât mai mult riscul de infecții nosocomiale. De asemenea centrul va fi dotat cu aparatura de ultimǎ generație. Vom avea 4 paturi de terapie intensivă și 5 paturi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și tratament pentru arși, organizate în 4 rezerve”, a anunțat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Noul centru va fi dotat cu aparatură de ultimă generație și va include 4 paturi de terapie intensivă și 5 paturi destinate chirurgiei plastice, microchirurgiei reconstructive și tratamentului pentru arși, organizate în 4 rezerve.

„Refacem structura exact așa cum a rezultat din constatările Corpului de Control, după adevăr, nu după aparențe.

Reparăm ceea ce trebuia să funcționeze de mult și ne asigurăm că, de acum înainte, fiecare decizie are în centru siguranța pacientului și protejarea personalului medical.

Prefer să avem un centru pentru arși cu mai puține paturi, dar dotat ireproșabil, unde pacienții sunt tratați cu demnitate și în condiții de siguranță, iar personalul medical nu este expus la riscuri.

Încrederea ne face bine!”, a mai transmis ministrul.

