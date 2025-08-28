Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 28 August 2025, ora 14:16
232 citiri
Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
Mașină de poliție FOTO Pixabay

Fostul ministru polonez al Sănătăţii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri în spital după ce a fost agresat în oraşul Siedlce, din estul ţării, într-un incident pe care autorităţile îl consideră legat de rolul său în elaborarea politicilor naţionale din timpul pandemiei de COVID, relatează POLITICO.

„Acum câteva ore, am fost victima unui atac brutal”, a declarat Niedzielski după incident.

„Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: ”Moarte trădătorilor patriei!”. Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele în timp ce zăceam la pământ. Întregul incident a durat câteva secunde, după care agresorii au fugit”, a relatat el.

Poliţia a confirmat miercuri seara că doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 30 de ani au fost reţinuţi în legătură cu incidentul. Suspecţii vor fi interogaţi joi. Autorităţile au promis că mai multe detalii despre suspecţi şi circumstanţele atacului vor fi făcute publice după încheierea interogatoriului.

Agresiunea a avut loc în faţa unui restaurant din centrul oraşului Siedlce, a declarat poliţia. Martorii au relatat că agresorii au început să fie vocali, criticând deciziile guvernului din perioada pandemiei de COVID înainte de a-l ataca fizic pe fostul ministru al sănătăţii.

După agresiune, Niedzielski a fost internat pentru scurt timp la Spitalul Provincial din Siedlce şi externat în aceeaşi zi, fără leziuni grave.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a condamnat atacul miercuri seara, promiţând că autorii vor fi închişi. „Fără milă”, a cerut el.

Niedzielski, care a condus Ministerul Sănătăţii între 2020 şi 2023, în timpul guvernării conservatorilor din PiS, acum aflaţi în opoziţie, a fost o figură centrală în implementarea restricţiilor şi a campaniilor de vaccinare din Polonia, care rămân controversate în rândul unei părţi a populaţiei.

Comentând atacul de miercuri, Niedzielski a spus că acesta a fost „rezultatul tolerării discursurilor instigatoare la ură”, dar şi al deciziei actualului ministru polonez de Interne, Marcin Kierwiński, membru al partidului premierului Tusk, de a-i retrage protecţia, „în ciuda numeroaselor ameninţări” pe care le primise anterior.

„Sper că această situaţie va determina toate părţile scenei politice să reflecteze asupra faptului că ne aflăm deja pe o pantă alunecoasă. Pasivitatea nu va face decât să ne condamne la o escaladare şi mai mare”, a spus Niedzielski.

Ministrul Sănătății, reacție tranșantă la declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan: „Ar trebui să rămână fără drept de practică”
Ministrul Sănătății, reacție tranșantă la declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan: „Ar trebui să rămână fără drept de practică”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu acordat marți seară la TVR Info, a declarat că medicul Flavia Groșan ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică,...
Medicul conspiraționist care și-a avertizat urmăritorii de pe Facebook că COVID-19 se transmite prin sex dă înapoi. Ancheta Colegiului Medicilor a speriat-o. "Liniștiți-vă."
Medicul conspiraționist care și-a avertizat urmăritorii de pe Facebook că COVID-19 se transmite prin sex dă înapoi. Ancheta Colegiului Medicilor a speriat-o. "Liniștiți-vă."
La scurt timp după ce Colegiul Medicilor din România (CMR) a decis declanșarea anchetei disciplinare în cazul medicului Flavia Groșan, aceasta a șters postarea de pe Facebook care a pornit...
#ministrul sanatatii, #Polonia, #Covid 19 , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”
  2. Caz revoltător în Dâmbovița. O minoră de 11 ani a fost violată de tatăl unei prietene de joacă, iar familia nu a anunțat poliția „ca să nu se facă de râs în sat”
  3. Reacția Rusiei după atacul devastator de la Kiev: „Armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă”
  4. Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
  5. Numărul concedierilor din administrație a fost majorat. Câte posturi vor fi eliminate din primării
  6. Incendiu în mijlocul Capitalei. Arde un celebru restaurant. Traficul a fost dat peste cap VIDEO
  7. Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
  8. Româncă prinsă la furat într-un magazin din Londra. Femeia a luat produse de 350.000 de euro FOTO/VIDEO
  9. Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta
  10. Date alarmante: Peste 16 la sută dintre români nu-și permit să mănânce carne, pește sau echivalentul vegetal cel puțin o dată la două zile. Cum stau alte țări