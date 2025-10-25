Ministrul Sănătății, Alexandru Robogete: ”Cazul de la Constanţa este dovada vie a nepăsării, nu vreau să spun a corupţiei”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, în legătură cu cazul de la spitalul privat de la Constanţa, unde o tânără a avut complicaţii la naştere şi a murit ulterior, că acolo este dovada vie a nepăsării şi a incompetenţei. El a precizat că nu poate afirma că este şi dovada corupţiei, acest lucru putând fi certificat de DNA.

Rogobete a precizat că nu se referă la managementul unităţii medicale, ci la Direcţia de Sănătate Publică, cea care a avizat spitalul deşi acesta funcţionează într-o clădire care în documente are destinaţia de hotel.

Alexandru Rogobete a vorbit, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, despre cazul de la spitalul privat din Constanţa.

”Cazul de la Constanţa este dovada vie a nepăsării, nu vreau să spun a corupţiei. Poate o să spună DNA-ul, nu eu. Este dovada vie, aş putea spune, a incompetenţei, este dovada vie... nu vorbesc de management aici, vorbesc de Direcţia de Sănătate Publică. Vorbesc de o complicitate în aceste situaţii care nu se fac aşa cum ar trebui să se facă. Pentru că eu am rămas interzis, ăsta e cuvântul, când am citit raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătăţii, respectiv raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi când am văzut că din 2009, nu de un an, nu de doi, nu de trei din 2009, această unitate sanitară privată funcţionează într-un imobil care are în documente destinaţia de hotel, care nu are fluxuri, care nu are multe”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a fost întrebat cum a funcţionat acel spital din 2009 şi până în prezent.

”Nu doar că a fost avizat şi că a primit aviz de funcţionare sanitar de la Direcţia de Sănătate Publică, ci a fost reavizat an de an. Şi an de an, nimeni din Direcţia aia de Sănătate Publică de la Constanţa nu a observat că nu se respectă mai nimic din legislaţia care există”, a subliniat Rogobete.

Întrebat dacă asta nu este corupţie, ministrul Sănătăţii a răspuns: ”Nu pot să pun eu acest diagnostic. Eu nu pot să pun acest diagnostic. Acesta este motivul pentru care am trimis rapoartele atât la Direcţia Naţională Anticorupţie, cât şi la Parchetul General”.

El a explicat că după cazul de la Constanţa a început controale în toate unităţile sanitare private.

”Am demarat un control naţional. Toate unităţile sanitare private care au cel puţin o sală de operaţie vor fi controlate şi sunt în momentul de faţă controlate de către Inspecţia Sanitară de Stat cu privire la avizul de funcţionare şi cu privire la multe nereguli. A nu fi înţeles greşit Nu fac poliţia cabinetelor medicale sau a spitalelor, exclus. Este mai degrabă o măsură corectivă, preventivă în sensul în care dacă identificăm nereguli grave, sigur aplicăm sancţiuni, le şi închidem dacă este nevoie, dar lăsăm şi măsuri de corecţie pentru ca aceste lucruri să se întâmple cât mai puţin”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze.

Raportul întocmit după verificările la spitalul privat din Constanţa arată că legislaţia în materie a fost încălcată sub mai multe aspecte. Spitalul funcţionează, încă din 2009, într-o clădire autorizată ca hotel, administratorii cerând, abia în 2024, schimbarea destinaţiei. Saloanele sunt mai mici decât prevede normativul, iar numărul de paturi din Secţia ATI este mai mare decât în documente. În plus, s-au depistat materiale sanitare şi biocide expirate şi nu există circuite speciale pentru acces în ATI. În ceea ce priveşte activitatea DSP, Corpul de Control a stabilit că ”autorizaţia sanitară de funcţionare pentru spitalul privat s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale”.

