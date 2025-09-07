Ministrul Sănătății anunță schimbări legislative pentru a bloca conferințele „conspiraționiste”, după dezbaterea despre COVID. „Vom trimite către Parchet acest raport”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un act important de dezinformare”.

El anunţă că Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România vor realiza un raport pe care îl vor transmite Parchetului, cu privire la informaţiile care „nu sunt verificate medical” prezentate în conferinţa organizată la Braşov. „Din punctul meu de vedere, acestea reprezintă un atac direct la siguranţa pacienţilor, până la urmă, şi la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate”, afirmă ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete mărturiseşte că a avut, sâmbătă, „o discuţie lungă” cu conducerea Colegiului Medicilor din România, după ce mai mulţi medici, unii angajaţi în spitale publice, au participat la un eveniment în care au contestat beneficiile vaccinului şi au vorbit despre „morţi subite” cauzate de vaccinare.

„Nu am analizat în detaliu conferinţa care a fost transmisă video, am urmărit doar anumite pasaje. La o primă vedere, majoritatea informaţiilor transmise nu au fundament ştiinţific, le putem considera dezinformare. În urma raportului pe care îl va realiza Colegiul Medicilor împreună cu Ministerul Sănătăţii, vom trimite către Parchet acest raport şi vom discuta despre o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care nu au un program verificat şi nu sunt validate din punct de vedere ştiinţific”, a afirmat, duminică, ministrul Sănătăţii.

Ads

Întrebat dacă participarea la conferinţa controversată de la Braşov ar putea fi catalogată drept faptă penală, el a explicat: „Da, pentru că majoritatea informaţiilor care au fost prezentate şi promovate în această conferinţă nu au legătură cu niciun fundament ştiinţific”.

Alexandru Rogobete cataloghează drept „complet inacceptabil” faptul că unii medici au promovat în spaţiul public imagini şi informaţii care „nu sunt verificate medical”.

„Din punctul meu de vedere, acestea reprezintă un atac direct la siguranţa pacienţilor, până la urmă, şi la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate, care oricum nu ne putem lăuda că este una prea crescută în momentul de faţă”, a adăugat ministrul.

Acesta a făcut apel public la oameni ca aceştia să se informeze „doar din surse care sunt verificate medical”.

Mai mulţi medici din spitale publice şi clinici private din România au participat sâmbătă, la Braşov, la o conferinţă intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”. În loc de ştiinţă, pe scenă sunt promovate teorii conspiraţioniste despre vaccinarea anti-COVID, morţi subite şi controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.

Ads

La conferinţa desfăşurată la Braşov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” şi ideea unei „conspiraţii globale prin vaccinare”. Printre cei care susţin astfel de teorii se numără medici cu funcţii în spitale publice. Este cazul unui medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Braşov. La eveniment participă şi Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog şi de medicină internă din Iaşi, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie. De asemenea, apar pe listă şi Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în Bucureşti, un medic de dermatovenerologie din Oneşti, Tatiana Uruioc, medic neurolog şi coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuşi, dar şi Argentina Tudor, psiholog din Arad, conform Digi24.ro.

Ads