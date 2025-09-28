Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”

Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 16:22
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.
Ministrul precizează că nu se poate pune problema subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.
Ministrul Sănătăţii respinge ideea conform căreia subfinanţarea ar fi fost cauza apariţiei infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit infectaţi cu o bacterie.
În urma vizitei făcute sâmbătă la unitatea medicală, Alexandru Rogobete a mărturisit că de mult timp nu a văzut un asemenea „haos” în ceea ce priveşte modul în care este administrat spitalul şi sunt aplicate procedurile.
„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, de multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3.
Acesta admite că spitalul din Iaşi este unul cu multe dotări şi care „arată foarte bine”.
„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectanţi, stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu, probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente. De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital a cărui infrastructură lipseşte, discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie”, a adăugat Alexandru Rogobete.
