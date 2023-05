Motivul pentru care ministrul Sportului a pedalat ieri aproape zece ore

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuţat, vineri noapte, că a ajuns la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc după ce a pedalat aproape 10 ore.

Novak a plecat de la Bucureşti vineri la prânz şi a ajuns la Şumuleu Ciuc după 9 ore şi 37 de minute.

"Bucureşti - pelerinajul de la Şumuleu Ciuc pe bicicletă Am reuşit, am ajuns la Şumuleu Ciuc! Am pedalat 9 ore şi 37 de minute, am parcurs 265,5 de km pentru viitorul sportului şi pentru sportivii paralimpici. Acest obiectiv m-a motivat şi a meritat tot efortul", a scris el pe Facebook.

Pelerinajul Rusaliilor catolice de la Şumuleu Ciuc este considerat cel mai mare din Europa Centrală şi de Est şi îşi are originea în urmă cu aproape patru secole şi jumătate.

În centrul pelerinajului se află Fecioara Maria, a cărei statuie a fost sculptată în lemn de tei între anii 1510 şi 1515, fiind cea mai mare statuie făcătoare de minuni din lume.

În anul 1567, după ce au ieşit victorioşi în lupta cu armatele principelui Transilvaniei, Ioan Sigismund, care a încercat să le impună religia unitariană, credincioşii catolici au făcut legământ că în sâmbăta dinaintea Rusaliilor se vor întoarce să îşi exprime recunoştinţa. Şi, an de an, au venit tot mai mulţi, harghitenilor li s-au alăturat alţi credincioşi (reformaţi, unitarieni, chiar şi ortodocşi) de pretutindeni, până când biserica a devenit neîncăpătoare, astfel că liturghia s-a mutat pe Muntele Şumuleul Mic.

La 1 iunie 2019, Papa Francisc s-a aflat la Şumuleu Ciuc, unde a transmis credincioşilor că pelerinajul anual aparţine moştenirii Transilvaniei, dar aduce cinstire tradiţiilor româneşti şi ungureşti şi că evenimentele triste din trecut nu pot fi un obstacol pentru convieţuirea fraternă.

Tot atunci, Suveranul Pontif a dăruit Sanctuarului marian de la Şumuleu Ciuc Tradafirul de aur, pe care l-a aşezat la picioarele statuii făcătoare de minuni a Fecioarei Maria.