Cât îi costă pe români minivacanța de 1 Decembrie în țară, dar și în străinătate. Prețurile pot ajunge la cateva mii de lei pentru două persoane

Anul acesta, minivacanța de 1 Decembrie aduce angajaților 4 zile libere consecutive, de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie 2026. Vacanța cuprinde inclusiv ziua de 30 octombrie, care este de asemenea zi liberă legală. Tot vacanță prelungită au și copiii care se află deja în această săptămână în prima pauză a anului școlar.

Dacă în urmă cu 10-15 ani, cei mai mulți români sărbătoreau această zi participând la paradă sau la mese în familie, în ultimii ani, vacanțele au devenit adevărate tradiții pentru multe familii. Cei mai mulți aleg destinații aproape de casă, la munte sau la mare, dar este în creștere și numărul celor care aleg un city break, mai ales că temperaturile sunt încă plăcute în multe țări din Europa.

Pentru cei care optează pentru o vacanță în România, prețurile pentru o camera de două persoane pot varia între 1.000 de lei și 5.000 de lei, conform ofertei oferite de Bibi Touring, agenție de turism specializată pe segmentul de incoming.

Cât costă vacanța de 1 Decembrie în România

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La Predeal, cel mai mic tarif, la o pensiune de 3 stele fără servicii de masă, este de 906 lei pe camera pentru 4 nopți, în timp ce cel mai mare tarif se găsește la un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus - 4036 lei. În acest caz, oaspeții au acces la zona spa, piscina exterioară încălzită, jacuzzi, saună și salină.

Pentru cei care aleg Sinaia, cel mai mic tarif, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă este de 997 lei pe cameră pentru 4 nopți, în timp ce cel mai mare tarif se găsește la un hotel de 5 stele, cu mic dejun inclus - 4578 lei. Și în acest caz, oaspeții au acces la centrul fitness, piscină interioară și piscină exterioară.

La Bușteni, diferența între cea mai ieftină și cea mai scumpă variantă este mai mica decât în celelalte două stațiuni. Cel mai mic tarif se găsește la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus și este 1.496 lei pe cameră pentru 4 nopți, în timp ce cel mai mare tarif se găsește la un hotel de 3 stele, cu demipensiune - 2061 lei. În acest caz, oaspeții beneficiază de cină festivă de Sf. Andrei, băuturi alcoolice incluse și tombolă cu premii.

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Prețurile nu diferă cu mult nici în Poiana Brașov. Acolo, cea mai scumpă opțiune ajunge la 4.460 de lei, cu mic dejun inclus și facilități de saună și spa.

Minivacanță mai accesibilă pentru cei care aleg Delta Dunării, Bucovina sau Maramureș

Există însă și variante mai accesibile de atât. Cei care aleg să meargă în Delta Dunării, pot plăti de la 992 de lei pentru 4 nopți, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă incluse și până la 2.836 lei la o pensiune de 3 stele, cu demipensiune.

În Maramureș tarifele sunt și mai mici și pornesc de la 778 lei pe cameră pentru 4 nopți. Turiștii care vor însă acces la un centru de fitness, piscină interioară, saună, salină, ciubăr și loc de joacă pentru copii vor trebui să plătească 3.173 de lei.

Cei care aleg să se îndrepte spre nordul țării, pot găsi în Bucovina opțiuni de cazare începând de la 1.347 lei pe cameră pentru 4 nopți, până la 3243 lei.

Pe lângă cheltuielile cu cazarea, români mai au de suportat costul carburantului, mesele la restaurant și alte cheltuieli pentru activități specifice organizate cu prilejul celor două sărbători.

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Vacanțele în străinătate, mai scumpe decât în alți ani

Vacanțele în afara țării sunt și ele o variantă bună de luat în calcul, având în vedere că vremea este în continuare plăcută în multe orașe europene, dar și faptul că o călătorie cu avionul durează uneori mai puțin decât drumul cu mașina până pe Valea Prahovei.

Ce este diferit anul acesta față de anul trecut este că prețul biletelor de avion a crescut considerabil. Dacă până acum toamna era considerată perioada perfectă pentru city break-uri, iar un zbor către Spania, Grecia sau Italia costa și 30-40 de euro, acum prețurile sunt mult mai mare.

Ziare.com a analizat prețurile din mai multe destinații, iar majoritatea sar de 400 de euro pentru două persoane, dus-întors. De exemplu, în Italia, biletele de avion pentru două persoane, în perioada vacanței de 1 Decembrie, costă de la 2.160 de lei în Milano, până la 3.424 în Veneția sau peste 4.000 de lei în Verona.

În cazul Spaniei, prețurile încep de la 2.300 de lei pentru destinația Madrid și trec de 3.000 de lei dus-întors către Barcelona și Valencia.

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Pentru ambele țări, cazarea începe de la 1.500-2.000 de lei pentru 4 nopți și poate trece de 10.000 de lei la un hotel de 4 stele. În plus, pe lângă costurile cazării și transportului, intervin costurile cu masa, atractiile turistice și eventuale suveniruri.

Pe de altă parte, atât în cazul vacanțelor în țară, cât și a celor în afara țării, costurile ar fi putut să scadă considerabil dacă pachetele de vacanță ar fi fost cumpărate cu câteva săptămâni sau luni înainte de la agenții care pregătesc din timp oferte pentru aceste minivacanțe anunțate de peste an.

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