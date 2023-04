Topul destinațiilor preferate de români pentru vacanța de 1 Mai. Câți bani vor scoate din buzunar

Rezervările înregistrate pentru minivacanţa de 1 Mai din acest an sunt de 4 ori mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când nu a fost un weekend prelungit de Ziua Muncii, potrivit unei platforme hoteliere online.

”Este oficial: cu ocazia zilei de 1 Mai, s-a dat startul sezonului de vacanţe în România! Cantitatea de precipitaţii în Ziua Muncii se anunţă a fi una redusă, în timp ce temperaturile se anunţă a fi moderate, cu maxime de 15-20 de grade în principalele oraşe ale ţării, astfel că românii şi-au făcut deja planuri pentru weekendul prelungit”, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro.

Aceasta arată că rezervările înregistrate pentru minivacanţa de 1 Mai din acest an sunt de 4 ori mai multe decât cele din aceeaşi perioadă a anului trecut, când nu a fost un weekend prelungit de Ziua Muncii. Astfel, platforma a anunţat o creştere cu 285% comparativ cu 2022.

Cele mai populare destinaţii pentru minivacanţa de 1 Mai sunt cele alese în mod recurent de turişti: Braşov, Mamaia, Sibiu, Bucureşti, Sovata, Oradea, Sinaia, Timişoara, Cluj-Napoca, Băile Felix. În ceea ce priveşte tarifele, preţul mediu pentru un sejur pentru 2 adulţi, 3 nopţi, este de 1.059 lei, în timp ce acelaşi sejur pentru 4 persoane (2 adulţi, 2 copii), 3 nopţi, este de 1.415 lei.

Cele mai ieftine cazări în funcţie de regiune pornesc de la: 99 lei/persoană/noapte în staţiunile balneare, 109 lei/persoană/noapte la mare, 116 lei/2 persoane/noapte în oraşe, 128 lei/4 persoane/noapte la munte.

Potrivit Travelminit.ro, anul acesta, turiştii preferă confortul pensiunilor şi al hotelurilor. Din totalul rezervărilor de 1 Mai, 35% dintre ele sunt pentru pensiune, 34% sunt pentru camere de hotel, 15% sunt rezervări de cabană/vilă/casă de vacanţă, în timp ce doar 9% sunt pentru apartamente.

Cum litoralul românesc se numără printre principalele destinaţii pentru minivacanţa de 1 Mai, CFR Călători a anunţat că va suplimenta trenurile spre cele mai populare destinaţii turistice, dar şi că va introduce trenuri cu legături directe spre Constanţa şi staţiunile de la mare în perioada 27 aprilie - 2 mai.

Autorităţile locale din marile oraşe din ţară organizează mai multe evenimente pentru turişti. Weekendul acesta, în Cluj-Napoca se întâmplă festivalul One May Jam, dar şi o serie de concerte şi sesiuni de karaoke în cluburile din oraş. La Costineşti se întâmplă weekendul acesta festivalul Beach, Please!, în cadrul căruia vor cânta artişti precum Afrojack, John Newman, Central Cee. Pentru locuitorii capitalei care nu au planuri pentru acest weekend, opţiunile sunt nenumărate: muzee, cinematografe, parcuri şi spaţii verzi în aer liber atât în oraş, cât şi în împrejurimi (Parcul Comana, Mogoşoaia, Lacul Snagov).

De asemenea, consultanţii IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât şi pe cel românesc, cu ocazia sărbătorii de 1 Mai, spun că cei mai mulţi turişti aleg România şi Bulgaria drept principale destinaţii pentru vacanţa lor de primăvară. În special, Litoralul românesc atrage turiştii prin festivaluri, în timp ce Litoralul bulgăresc impresionează prin hotelurile all inclusive.

În această perioadă, turiştii se pot bucura de două festivaluri mari pe litoralul românesc - Beach Please - Costineşti: 27 - 30 aprilie şi Sunwaves - Mamaia Nord - 27.04 - 03.05. De asemenea, în Constanţa are loc festivalul culinar Grill Fest: 29.04 - 01.05. În plus, Vama Veche rămâne o destinaţie tradiţională de 1 Mai, cu avantajul unei vremi însorite.

Pe de altă parte, pe litoralul bulgăresc, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Balchik, Nessebar şi Pomorie rămân staţiunile favorite ale românilor. Preţurile pentru Nisipurile de Aur şi Sunny Beach încep de la 120 euro/3 nopţi cazare cu all inclusive - hotel 3*, de persoană, iar pentru Balchik tarifele pornesc de la 90 euro/pers./ 3 nopţi cazare cu mic dejun - hotel 4*. În sezonul estival, topul staţiunilor din Bulgaria este condus de staţiunea Nisipurile de Aur, urmată de Sunny Beach şi Albena.

Potrivit lui Lucian Bădîrcea, directorul general al agenţiei de turism IRI Travel, ”de Paşte a fost o creştere semnificativă a numărului de rezervări pentru litoralul bulgăresc faţă de anul trecut, dar de 1 Mai se observă o abordare mai prudentă din partea turiştilor. În timp ce de Paşte majoritatea turiştilor sunt familişti, de 1 Mai predomină tinerii dornici de distracţie şi de petreceri. Cu toate acestea, sezonul estival 2023 se anunţă a fi unul foarte bun atât pentru litoralul românesc, cât şi pentru cel bulgăresc”.