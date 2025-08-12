CFR suplimentează numărul de vagoane în timpul minivacanței de Adormirea Maicii Domnului, către centrele de pelerinaj și litoral

Autor: Aniela Manolea
Marti, 12 August 2025, ora 15:19
CFR suplimentează numărul de vagoane în timpul minivacanței de Adormirea Maicii Domnului, către centrele de pelerinaj și litoral
CFR suplimentează numărul de vagoane în timpul minivacanței de 15 august

CFR Călători anunță suplimentarea numărului de vagoane, în zilele cu trafic crescut din minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă va fi pusă la dispoziția publicului în perioada 15-17 august, cu mai multe vagoane atât pentru Trenurile Soarelui, cât și pentru centrele de pelerinaj.

Pentru această perioadă, în funcție de parcul disponibil și solicitările de trafic, CFR anunță că va suplimenta operativ numărul de vagoane la:

  • Trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele prilejuite de sărbătoare;
  • „Trenurile Soarelui”, pentru ca turiștii să se poată bucura de serbările dedicate Zilei Marinei Române pe litoral.

„Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie și totodată să aleagă din întreaga ofertă de trenuri disponibile într-o zi de circulație, nu doar pe cele din orele de vârf. Achizițiile online pot fi efectuate până la ora de plecare a trenului din stație, în limita locurilor disponibile”, a transmis, marți, CFR, într-un comunicat de presă transmis marți, 12 august.

Biletele pentru traficul intern pot fi achiziționate anticipat prin următoarele canale:

  • online, de pe cfrcalatori.ro;
  • din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery);
  • de la automatele de vânzare bilete din gări;
  • de la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători;
  • în data de 15 august vor fi deschise agențiile de voiaj CFR Călători care funcționează în incinta centrelor comerciale Titan și Carrefour Colentina din București.

„CFR Călători depune eforturi susținute pentru menținerea în circulație a tuturor unităților de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Întregul parc de vehicule feroviare este verificat tehnic și funcțional înainte de plecarea în cursă, pentru evitarea defectărilor în parcurs”, a mai transmis compania.

Aceasta precizează că pot apărea situații în care, din cauza temperaturilor exterioare de peste 35°C (care, la nivelul șinei și al cutiei vagonului, pot depăși 50°C) sau a deschiderii geamurilor în timpul mersului, instalațiile de climatizare să funcționeze fără a mai asigura răcirea în parametri optimi.

