Cea mai mare revenire din istorie în fotbalul americanilor. Incredibil cât era scorul la pauză VIDEO

Condusă cu 33-0 la pauză, echipa Minnesota Vikings a reuşit să revină şi să învingă formaţia Indiana Colts, scor 39-36, după prelungiri, în cea mai mare revenire din Campionatul de Fotbal American (NFL).

Greg Joseph a transformat un field goal de la 40 de yarzi cu doar trei secunde rămase din prelungiri.

Echipa din Minnesota era condusă cu 33-0 la pauză, înainte de a reuşi cea mai mare revenire din istoria NFL.

Datorită acestui succes neaşteptat, ”Vikingii” (11 victorii - 3 înfrângeri în acest sezon) au ajuns primul loc în Divizia Nord a National Football Conference.

THE @VIKINGS CAP OFF THE LARGEST COMEBACK IN NFL HISTORY.

FROM 33-0 DOWN TO 39-36. #INDvsMIN pic.twitter.com/p4vtjhuPY7