A murit cel mai cunoscut impresar de fotbaliști din lume, care-i reprezenta pe Ibrahimovici, Pogba, Haaland sau Verratti

Mino Raiola, socotit cel mai important agent de jucători din lume, a încetat din viață astăzi, la o clinică din Milano.

Italianul avea numai 54 de ani și suferea de o boală care i-a fost fatală.

Raiola îi avea sub contract, printre alții, pe Ibrahimovici, Verratti, Pogba sau Haaland.

BREAKING NEWS: Italian football agent Mino Raiola has died after suffering from an illness. RIP 🙏 pic.twitter.com/nMazX4IKNZ