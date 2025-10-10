Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie

Minodora a oferit recent detalii surprinzătoare despre cum își organizează viața de zi cu zi, mărturisind că a renunțat la treburile casnice încă de la începutul carierei sale muzicale. Artista a explicat cine se ocupă de gospodărie și cum decurge rutina ei acasă.

Cunoscuta cântăreață de muzică de petrecere a spus că se bucură de o viață luxoasă și lipsită de griji domestice. De când a pășit în lumea artistică, Minodora nu se implică în activitățile casnice, responsabilitățile fiind preluate de soțul ei, Liviu, pe care îl alintă „Papi”.

Invitată în podcastul lui Jorge, artista a recunoscut că nu spală, nu calcă și nu face curățenie.

„Minodora nu face nimic. Eu dimineața, când mă trezesc, am pregătită cafeluța, fresh-ul de portocale, micul dejun. De 25 de ani de când am început să fac bani. Nu am călcat haine în viața mea, nu că nu știu să calc, dar nici nu mă interesează vreodată ideea de a face lucrul ăsta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”, a declarat Minodora.

Artista a mai explicat că evită activitățile casnice pentru a-și proteja mâinile și a-și păstra imaginea îngrijită, mai ales că programul încărcat nu i-ar permite să se ocupe de treburile din gospodărie.

„Hai să o luăm cinstit. Eu am emisiuni lunea, miercurea, vinerea, te cheamă o ceva, trebuie să te duci pe ușă. Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă… Eu vreau să am mâinile cum trebuie”, a mai adăugat artista.

Minodora și Liviu sărbătoresc anul acesta 21 de ani de relație, una dintre cele mai solide și admirate povești de dragoste din showbiz. Artista a dezvăluit care este secretul căsniciei lor și ce înseamnă soțul pentru ea:

„Țin foarte mult la Papi, este foarte important pentru mine, este echilibrul meu, pentru că el e mai pașnic, e diplomat, îmi spune și mie să fiu mai diplomată. Întotdeauna pe dreptatea mea pierd. Cu răbdarea treci marea! Îl iubesc mult pe Papi! Noi ne iubim ca în prima zi! Există aceleași sentimente, îl iubesc la fel de mult, îl pup la fel de mult”, a spus Minodora, la „Viața fără filtru”.

