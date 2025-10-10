Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 10:59
468 citiri
Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie
Minodora cântă de 25 de ani FOTO: Facebook/ Minodora

Minodora a oferit recent detalii surprinzătoare despre cum își organizează viața de zi cu zi, mărturisind că a renunțat la treburile casnice încă de la începutul carierei sale muzicale. Artista a explicat cine se ocupă de gospodărie și cum decurge rutina ei acasă.

Cunoscuta cântăreață de muzică de petrecere a spus că se bucură de o viață luxoasă și lipsită de griji domestice. De când a pășit în lumea artistică, Minodora nu se implică în activitățile casnice, responsabilitățile fiind preluate de soțul ei, Liviu, pe care îl alintă „Papi”.

Invitată în podcastul lui Jorge, artista a recunoscut că nu spală, nu calcă și nu face curățenie.

„Minodora nu face nimic. Eu dimineața, când mă trezesc, am pregătită cafeluța, fresh-ul de portocale, micul dejun. De 25 de ani de când am început să fac bani. Nu am călcat haine în viața mea, nu că nu știu să calc, dar nici nu mă interesează vreodată ideea de a face lucrul ăsta. Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”, a declarat Minodora.

Artista a mai explicat că evită activitățile casnice pentru a-și proteja mâinile și a-și păstra imaginea îngrijită, mai ales că programul încărcat nu i-ar permite să se ocupe de treburile din gospodărie.

„Hai să o luăm cinstit. Eu am emisiuni lunea, miercurea, vinerea, te cheamă o ceva, trebuie să te duci pe ușă. Dacă stai cu mâna în soluție să speli trei toalete din casă… Eu vreau să am mâinile cum trebuie”, a mai adăugat artista.

Minodora și Liviu sărbătoresc anul acesta 21 de ani de relație, una dintre cele mai solide și admirate povești de dragoste din showbiz. Artista a dezvăluit care este secretul căsniciei lor și ce înseamnă soțul pentru ea:

„Țin foarte mult la Papi, este foarte important pentru mine, este echilibrul meu, pentru că el e mai pașnic, e diplomat, îmi spune și mie să fiu mai diplomată. Întotdeauna pe dreptatea mea pierd. Cu răbdarea treci marea! Îl iubesc mult pe Papi! Noi ne iubim ca în prima zi! Există aceleași sentimente, îl iubesc la fel de mult, îl pup la fel de mult”, a spus Minodora, la „Viața fără filtru”.

Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”
Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”
Fuego, considerat unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de pe scena românească, se pregătește intens atât pentru turneele sale de iarnă, cât și pentru reluarea emisiunii „Drag de...
Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”
Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”
Smiley trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale, bucurându-se din plin de rolul de tată și de partener devotat. De când a apărut pe lume micuța Josephine, artistul...
#Minodora, #minodora cantareata, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Istvan Kovacs, trimis in "infern". Albanezii au transmis un mesaj transant, dupa ce au aflat ca ii va arbitra
a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este insarcinata! Actorul are un motiv de bucurie, desi trece printr-o perioada extrem de grea
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”
  2. Decizie istorică. Primul stat din SUA care interzice alimentele ultraprocesate
  3. Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie
  4. Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”
  5. Horoscop zilnic. Vineri, 10 octombrie. Zodia care trece printr-o criză de personalitate
  6. Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
  7. Orașul din România devenit principala destinație de Halloween în Europa
  8. Apa îmbuteliată conține niveluri periculoase de microplastice care se depun în organele vitale și cresc riscul de cancer. Avertismentul oamenilor de știință
  9. Cum arată astăzi Thylane Blondeau, numită și „cea mai frumoasă fată din lume”. Tânăra este model în Paris FOTO
  10. Ce este alimentația intuitivă, noul trend de pe internet. Nutriționistă: „Respinge cultura dietelor. Tu decizi ce și cât să mănânci”