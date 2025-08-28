Caz revoltător în Dâmbovița. O minoră de 11 ani a fost violată de tatăl unei prietene de joacă, iar familia nu a anunțat poliția „ca să nu se facă de râs în sat”

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din judeţul Dâmboviţa, este cercetat pentru comiterea infracţiunii de viol, victima având 11 ani. Fapta s-a petrecut în urmă cu peste un an, iar poliţiştii s-au autosesizat când au aflat de la vecini că fata în vârstă de 11 ani a fost violată de tatăl unui copil la care mersese să se joace. Familia fetei ştia, dar nu a reclamat ca să nu se facă „de râs” în sat.

„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, la data de 13 aprilie 2023, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat la domiciliul său din comuna Valea Lungă, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, în vârstă de 11 ani, la acel moment, împotriva voinţei acesteia. Pe parcursul zilei de ieri, 27 august a.c., bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, informează, joi, oficialii Poliţiei Dâmboviţa.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că dosarul a fost deschis la peste un an de la comiterea faptei, pentru că, deşi familia fetei ştia, nimeni nu a reclamat la Poliţie ce s-a întâmplat.

Un poliţist a aflat despre ce s-a întâmplat, de la vecinii familiei, omul legii anunţându-şi colegii, care s-au autosesizat.

Aceleaşi surse precizează că primele date din anchetă arată că familia fetei ştia despre faptul că aceasta a fost violată, însă mama nu a vrut să reclame „ca să nu se facă de râs în sat”.

De asemenea, ancheta a scos la iveală faptul că presupusul agresor este vecin cu mătuşa copilei violate, la care aceasta mergea des în vizită. Bărbatul suspectat de viol are, la rândul său, o fetiţă de câţiva ani cu care fata de 11 ani mergea să se joace, iar în acest context a prins-o în casă şi a abuzat-o.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu şi dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.

