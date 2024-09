13 minore gravide internate într-o singură săptămână la Iași. "Aceste sarcini nu doar că sunt neplanificate, dar nu sunt nici monitorizate medical"

Țara noastră continuă să aibă probleme grave în ceea ce privește numărul mamelor minore. Doar într-o săptămână, în maternitățile din județul Iași au fost internate 13 adolescente însărcinate.

Astfel, în perioada 16-22 septembrie, au fost internate 13 minore cu vârste între 14 și 17 ani, 90% dintre acestea fiind internate pentru naștere, iar restul din cauza unor complicații apărute în timpul sarcinii.

„De această dată, am avut un număr semnificativ de minore care au născut. De obicei, înregistrăm cinci sau șase cazuri. Până acum, numărul a fost constant”, a declarat Dr. Irina Cațighera, medic primar în Planificare Familială, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Medicul a subliniat că toți copiii au fost luați acasă de mamele lor, toate provenind din mediul rural. Acesta spune că tot mai frecvent se întâmplă să existe în spital paciente minore însărcinate. De obicei, acestea renunță la școală și pleacă în străinătate alături de partener, însă uneori pleacă și singure. Cu toate acestea, există și situații în care tinerele mame rămân în familie și primesc ajutor din partea părinților.

„Majoritatea nu au nicio noțiune despre sarcină sau naștere și abia acum află primele informații despre contracepție și planificare familială, practic în momentul în care se pregătesc deja să nască. Un alt aspect important este că aceste sarcini nu doar că sunt neplanificate, dar nu sunt nici monitorizate medical”, a declarat Dr. Irina Cațighera.

Potrivit Salvați Copiii, Aproximativ 45% dintre fetele sub 15 ani devenite mame în statele Uniunii Europene provin din România, 30% din mamele minore (sub 18 ani) din Uniunea Europeană provin din țara noastră și unul din zece nou-născuți din România are o mamă adolescentă.

Țara noastră înregistrează 34 de nașteri la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de nașteri, arată un studiu realizat de Salvați Copiii România.

