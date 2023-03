DGASPC Giurgiu: Scandal în sistemul de protecție a copilului din România: Două minore au rămas însărcinate

.com

Două minore aflate în îngrijirea DGASPC Giurgiu au rămas însărcinate, declanșând un scandal cu iz penal. Cazul reprezintă o problemă majoră în sistemul de protecție a copilului din România, care ar trebui să asigure o educație sexuală adecvată și o supraveghere atentă a minorilor pentru a preveni situațiile de abuz sexual sau exploatare sexuală a copiilor.

În august 2022, două minore aflate în îngrijirea DGASPC Giurgiu au rămas însărcinate, fapt ce a declanșat un scandal uriaș cu iz penal. Instituția era condusă de fostul polițist Gheorghe "Gigi" Paraschiv, ajuns și pe la DNA, impus de președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a dispus un control la instituțiile din județul Giurgiu și a transmis rezultatele organelor de cercetare penală, pentru a fi verificate și a se stabili, dacă este cazul, răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală.

Ministerul Familiei vine cu precizări. ANPDCA a sesizat Parchetul

Într-un răspuns oferit Redacției ROPAGANISM, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse precizează următoarele:

”Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în virtutea atribuțiilor care îi revin și, ca urmare a informațiilor publicate în presa locală din Giurgiu, în cursul lunii septembrie 2022, s-a autosesizat și a dispus verificări în privința modului în care sunt respectate drepturile copiilor în cadrul structurilor rezidențiale gestionate de DGASPC Giurgiu. În urma verificărilor dispuse, ANPDCA a constatat aspecte de natură să ridice suspiciuni de nerespectare a prevederilor legale în vigoare”, se menționează în răspunsul din 10 ianuarie 2023 al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, condus de Gabriela Firea către Redacția ROPAGANISM.

În urma scandalului, presa locală din Giurgiu a relatat faptul că două minore aflate în îngrijirea DGASPC Giurgiu au rămas însărcinate, iar acesta nu este un caz singular în România. De-a lungul anilor, mai multe asemenea cazuri au ieșit la suprafață, semnalând astfel problemele grave cu care se confruntă sistemul de protecție a copilului din țară.

Conform legii, instituțiile de stat și de protecție a copilului au datoria de a asigura o viață normală și sănătoasă copiilor aflați în îngrijirea lor. Acest lucru ar trebui să includă și educația sexuală, pentru a-i învăța pe minori cum să se protejeze și cum să evite sarcinile nedorite. Cu toate acestea, nu există un program național de educație sexuală în România, iar acest lucru se reflectă în numărul ridicat de sarcini nedorite la nivelul adolescenților și copiilor.

Educația sexuală – tema tabu, dar necesară

Consiliul Europei a estimat în 2020 că, în Europa, unul din cinci copii cade victimă unei forme a abuzului sexual. Iar anual, în țara noastră, aproape 800 de fete sub 15 ani devin mame. Iar majoritatea acestor probleme apar în comunitățile în care accesul la educație, mai ales sanitară, este îngreunat.

Majoritatea copiilor care supraviețuiesc unui viol nici măcar nu înțeleg prin ce au trecut din punct de vedere fizic, fiindcă nu au învățat niciodată ce înseamnă un contact sexual. Nu știu ce rol au organele reproductive, că este esențial ca un astfel de contact să fie inițiat de ambele păriți implicate, că nu sunt obligați să accepte, că pot exista consecințe grave pentru sănătatea lor.

A învăța copiii despre contactul sexual înseamnă a le oferi puterea de a spune NU, de a își proteja sănătatea și corpul în fața celor capabili să preia controlul. Mai mult, este important ca fetele să înțeleagă că deși riscul de boli cu transmitere sexuală este împărtășit și de băieți, o eventuală sarcină este o povară imensă care pică pe umerii lor și care le va schimba viața pentru totdeauna.

În plus, este nevoie de o supraveghere atentă și continuă a minorilor aflați în sistemul de protecție a copilului, pentru a se preveni situațiile de abuz sexual sau exploatare sexuală a copiilor. În multe cazuri, acești copii și adolescenți sunt expuși la riscuri mari, fiind vulnerabili în fața agresiunilor și a actelor de exploatare sexuală.

Este important să existe o abordare sistemică și responsabilă în ceea ce privește protecția și îngrijirea copiilor din România. Guvernul și instituțiile responsabile ar trebui să lucreze împreună pentru a asigura un mediu sigur și sănătos pentru toți copiii din țară, pentru a le oferi o șansă reală de a-și construi un viitor mai bun.

