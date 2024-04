Anchetă uriașă în Italia, cu privire la agresarea unor minori aflați în închisoare. „Acte de tortură, abuz de putere, violențe sexuale”

Treisprezece gardieni de închisoare au fost arestaţi luni, 22 aprilie, în Italia, fiind acuzați de agresarea unor minori încarceraţi la Milano, iar alţi opt gardieni au fost suspendaţi.

Aceste arestări, la Închisoarea de minori ”Cesare Beccaria”, situată la periferia capitalei lombarde - au loc în urma unei anchete cu privire la agresiuni comise începând din 2022, anunţă într-un comunicat poliţia.

Gardienii respectivi sunt acuzaţi de ”complicitate la acte de tortură (...) agravante de un abuz de putere”, ”complicitate la agresiune de minor”, iar într-un caz de ”tentativă de violenţe sexuale”.

Anchetatorii au reuşit să-i demaşte pe presupuşii autori ai violenţelor atât cu ajutorul unor interceptări telefonice şi imagini filmate de amere de supraveghere cu circuit intern din centrul de detenţie, cât şi al unor mărturii ale unor foşti deţinuţi, precizează poliţia.

Închisorile italiene sunt suprapopulate şi subfinanţate.

Torture e violenze al carcere #CesareBeccaria di #Milano. Arrestati 13 agenti. E sono 192 in tutta Italia quelli indagati per simili reati. Lo rivela l'associazione @AntigoneOnlus che fa anche il punto sui suicidi nelle carceri. 100 in 15 mesi https://t.co/gEUNr6Rws2