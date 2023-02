Drepturile minorităților din Ucraina, incluse în Declarația de la Kiev, la summit-ul cu UE. Ce s-a întâmplat după protestul României

Ucraina s-a angajat să consulte atât minoritățile naționale de pe teritoriul său, cât și Comisia de la Veneția în chestiuni care privesc drepturile și legea minorităților, potrivit digi24.ro.

Promisiunea este cuprinsă în declarația comună adoptată vineri la summitul UE - Ucraina de la Kiev și a fost introdusă în document ca urmare a demersurilor României, au dezvăluit surse guvernamentale pentru Digi24.ro.

„UE și Ucraina și-au reiterat angajamentul de a respecta pe deplin drepturile persoanelor aparținând minorităților, așa cum sunt consacrate în convențiile ONU și ale Consiliului Europei și protocoalele aferente. În acest sens, Ucraina va continua să se consulte și să coopereze cu Comisia de la Veneția și va continua dialogul de substanță cu reprezentanții persoanelor aparținând minorităților, inclusiv asupra legislației conexe. UE este pregătită să asiste Ucraina în continuare în eforturile sale de reformă și în implementarea acestora”, se precizează în paragraful nr. 5 al Declarației comune de la Kiev, în urma celui de-al 24-lea summit UE - Ucraina, mai scrie sursa citată.

