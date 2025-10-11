Noua centrală electrică de la Mintia, cea mai mare și modernă din Europa, va avea gazul „la poartă” săptămâna viitoare. Ce înseamnă pentru sistemul energetic național

România va deține de anul viitor cea mai mare centrală pe gaze din UE FOTO investenergy.ro

Noua centrală electrică de la Mintia ar trebui să aibă acces la gaze în perioada următoare.

Mintia va fi cea mai mare și modernă din Europa și va avea o capacitate de 1.700 MW. În plus, va crea peste 600 de locuri de muncă.

Directorul Transgaz, Ion Sterian, a anunțat că, cel târziu la 20 octombrie, viitoarea centrală electrică pe gaze de la Mintia va avea acces la gaze pentru a putea funcționa la toată capacitatea, odată ce conducta dedicată va fi finalizată și umplută cu gaz, potrivit Economica.net.

Sterian și o echipă a Transgaz au efectuat o vizită de lucru pe șantierele conductei de transport gaze naturale Hațeg -Bacia- Mintia și la centrala elctrică cu ciclu combinat de 1.700 MW care se construiește acum la Mintia lângă vechea centrală pe cărbune, oprită de câțiva ani.

“Săptămâna viitoatre vor avea conducta, pe 20 octombrie va fi presurizată, până în SRM-ul (stația de măsurare și reglare – n.red.) centralei. Poate asigura până la 2,5 miliarde de metri cubi pe an, pentru toată capacitatea centralei. Noi ne-am făcut treaba”, a spus Sterian.

Centralele pe gaze de la Mintia și Midia, una încă în construcție și cealaltă încă în teste, sunt luate în calcul pentru funcționarea sistemului energetic național în această iarnă, potrivit programului de iarnă, scrie sursa citată.

Costurile aferente construirii și punerii în funcțiune a termocentralei, estimate la 1,4 miliarde de euro, sunt finanțate de investitorul privat Mass Global Energy Rom SRL.

Pe 18 decembrie 2024, Guvernul a declarat proiectul de investiții 'Centrala electrică MASS Mintia' ca unul de importanță națională în domeniul energiei.

Guvernul României, prin iniţiativa Ministerului Energiei, a declarat proiectul «Centrala electrică MASS Mintia» ca proiect de importanţă naţională în domeniul energiei electrice.

„Această decizie subliniază angajamentul autorităţilor de a asigura securitatea energetică a ţării, de a moderniza Sistemul Energetic Naţional (SEN) şi de a sprijini dezvoltarea economică prin investiţii strategice. Noua centrală, amplasată în judeţul Hunedoara, va funcţiona pe baza unor tehnologii moderne şi eficiente, utilizând turbine cu gaz şi abur, cu o capacitate instalată totală de 1,770 MW. Prin această investiţie, estimată la 1,4 miliarde de euro, se vor crea sute de locuri de muncă şi se va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, aliniindu-ne obiectivelor europene de decarbonizare. Centrala va produce anual aproximativ 12,159 GWh de energie electrică, având o durată de viaţă proiectată de 30 de ani.

Fiecare MW nou pentru România înseamnă şansa românilor şi companiilor româneşti de a avea facturi mai mici şi un pas înainte spre obiectivul nostru: România, exportator de energie”, declara la începutul anului fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja.

