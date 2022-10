Faza zilei din tenis: a salvat o minge de meci cu o lovitură printre picioare! VIDEO

Jucătorul sârb Miomir Kecmanovic, locul 33 ATP, a fost protagonistul zilei în optimile de finală ale turneului de la Tokyo.

El a avut de înfruntat șase mingi de meci în partida cu britanicul Daniel Evans, locul 25 ATP. În setul decisiv, Evans a condus cu 5-4 și 40-0, dar Kecmanovic nu a renunțat și a revenit de fiecare dată.

A patra minge de meci salvată a fost una cu adevărat spectaculoasă, Kecmanovic fiind nevoit inclusiv să trimită o minge printre picioare.

Kecmanovic și-a continuat recitalul și s-a impus în cele din urmă cu 6-3, 3-6, 7-6.

RIDICULOUS 🤯

How to save a match point, by @MioKecmanovic #RakutenOpen pic.twitter.com/yxyuvE4iY5