Miopia – viciul de vedere care ne privește pe toți

Miopia este viciul de refracție ce cauzează o vedere neclară la distanță. Deși este cea mai comună afecțiune oculară, sunt lucruri puțin știute despre modul corect în care trebuie tratată miopia.

Miopia este o afecțiune care cel des este dobândită din naștere. Fiziologia ochiului miop se caracterizează printr-o formă alungită a globului ocular, care în mod normal ar fi trebuit să fie perfect rotundă.

La interior, din cauza faptului că globul ocular este teșit la polurile superior și inferior, punctul de refracție s-a mutat de la nivelul retinei, în fața ei. Este motivul pentru care persoanele mioape nu reușesc să focalizeze imaginea unui obiect aflat la distanță.

Simptomele miopiei

Miopia apare în general la vârsta de 8-10 ani, la debutul activității școlare, când activitatea devine mai intensă. Pentru că un copil cu miopie nu își închipuie cum este normal să vadă, nu se poate plânge părinților de dificultatea în care se află, și sfârșește suprasolicitându-și vederea, încruntându-se, mijind ochii, ajungând la jumătatea zilei la epuizare.

Poate căsca mai des în timpul orelor, poate fi sesizată tendința sa de a se muta în banca din față, frecatul ochilor și nevoia de a se odihni în timpul zilei. Acest comportament trebuie urmărit și mers neapărat la medicul oftalmolog pentru o evaluare corectă a vederii copilului.

De ce este important ca miopia să fie descoperită cât mai din timp?

Până nu demult, miopia era gestionată doar din punct de vedere al corectării vederii. Astăzi, rezultatele cercetărilor au dus la concluzia că miopia poate fi încetinită, chiar oprită din evoluție.

Momentul în care trebuie începută această conduită terapeutică trebuie să fie cât mai timpuriu, pentru că miopia se accentuează odată cu dezvoltarea copilului.

MiYOSMART – soluția prin care punem stop progresiei miopiei

Miopia poate fi încetinită cu ajutorul unor lentile inteligente, care au la bază o tehnologie inovatoare – denumită D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare). Cu ajutorul acesteia, lentilele MiYOSMART inițiază un proces de încetinire a progresiei miopiei, înregistrând rezultate remarcabile.

Studiile arată că rata de eficiență a purtării lentilelor MiYOSMART încetinesc miopia cu până la 60%, iar în 21,5% aceasta a fost oprită definitiv din evoluție. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Viitorul nu numai că sună bine, dar și arată bine, ținând cont că putem privi la distanță, cu optimism.

Atenție la factorii de risc!

Ceea ce nu este la fel de optimistă este perspectiva incidenței miopiei, aflată în continuă ascensiune, la nivel global.

Această îngrijorare a fost manifestată de specialiști într-o lucrare denumită “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” publicată în luna Mai 2016 (avându-i ca autori pe Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S.) care afirmă că până în anul 2050, cinci miliarde de oameni ar putea fi afectați de miopie.

Creșterea cazuisticii a fost corelată cu stilul de viață specific mediului urban, unde copiii petrec prea puțin timp în aer liber și prea mult timp dedicat lucrului de aproape – studiul, dispozitivele electronice, expunerea la lumină artificială.

Informarea, educația și conștientizarea miopiei

Cel mai puternic aliat în luarea deciziilor cu privire la sănătate este informarea corectă. Ne aflăm în secolul vitezei informației, așadar totul este la îndemâna noastră, la un clic distanță pentru a afla noutățile cu privire la orice ne interesează. Cu atât mai mult, cu privire la sănătatea noastră.

Conștientizarea însă intervine atunci când ne confruntăm cu această problemă, înțelegem mecanismul situației și încercăm să îi facem atenți și pe cei din jur pentru a se putea feri de efecte nedorite.

Educația este o misiune, un bun abstract care se dăruiește, pentru că îți pasă. În cazul copiilor, educația se face cel mai eficient prin propriul exemplu.

În ceea ce privește sănătatea, aceasta se consolidează prin gesturi simple, dar care prin repetarea lor zilnică creează o rutină de viață sănătoasă ce va defini mai târziu normalul copilului devenit adult.

Așadar, crearea unei rutine de viață sănătoasă, cu o pondere echilibrată între studiu, lucru de aproape, folosirea tabletei sau a smart-phone-ului și mai ales petrecerea a minimum două ore pe zi în aer liber reprezintă o componentă esențială în sănătatea familiei și a vederii copilului în special.

Acest articol v-a fost oferit de HOYA Lens România.

