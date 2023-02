Ultima clasată din Superliga rămâne neînvinsă în 2023. Meciul Mioveni - Sepsi, decis în prelungiri

Echipa CS Mioveni a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Sepsi OSK, într-un meci al etapei a 24-a din Superligă. Gazdele au egalat la ultima fază a meciului, din penalti.

Oaspeţii au deschis scorul destul de repede la Mioveni. Cosmin Matei a primit în careu de la Rondon şi a înscris aducând în avantaj pe Sepsi. În minutul 87 Nicolae Păun, de la Sepsi, a fost eliminat de arbitrul Marcel Bîrsan, el primind două cartonaşe galbene în numai trei minute. Gazdele au profitat de omul în plus şi au primit un penalti în minutele de prelungire ale meciului, la un fault asupra lui Bogdan Rusu, în careul lui Sepsi. Tot Bogdan Rusu a transformat lovitura de pedeapsă, în minutul 90+5 şi Sepsi nu are nici o victorie în acest an, în timp ce Mioveni rămâne neînvinsă.

CS MIOVENI: Al. Greab - Sno, Scarlatache, Garutti, Marquinhos Pedroso - Lixandru, Lepistu (D. Toma 69) – Antal (B. Krasniqi 78), Benchaib (A. Diallo 68), Carnat (Buziuc 78) - B. Rusu. ANTRENOR: Nicolae Dică

SEPSI: Niczuly - Dimitrov, D. Ciobotariu, M. Bălaşa, A. Dumitrescu – Aganovic (Francisco Junior 81), N. Păun – Rondon (Tudorie 66), C. Matei (Achahbar 84), I. Gheorghe – Safranko (;. Tamas 85). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Lepistu 60 / A. Dumitrescu 28, I. Gheorghe 56, N. Păun 84

Cartonaş roşu: Nicolae Păun (sepsi) min. 87

Arbitri: Marcel Bîrsan - Mircea Mihail Grigoriu, Radu Adrian Ghinguleac – Florin Andrei

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache - Cristina Mariana Trandafir

Observator: Augustus Constantin

