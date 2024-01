Nu se poate așa ceva! Revenire formidabilă pentru copilul-minune al tenisului și calificare în optimi la Australian Open

De la 1-5 în setul decisiv, noul copil minune al tenisului a reușit o revenire excepțională.

Rusoaica Mira Andreeva, 16 ani, a reușit o revenire spectaculoasă la Australian Open în meciul cu jucătoarea franceză Diane Parry.

După ce fiecare jucătoare a luat câte un set, s-a mers în decisiv, iar Diane Parry a condus cu 5-1. Părea că totul e jucat.

Mira Andreeva a intrat însă în transă și a jucat extraordinar, salvând și o minge de meci la 5-3 pentru Parry.

Mira Andreeva, rusoaica stabilită în Franța, s-a impus cu 1-6, 6-1, 7-6 și va juca în optimi cu Hunter sau Krejcikova.

Andreeva d. Parry 1-6 6-1 7-6 at the Australian Open

Comeback of the tournament

Match point saved

Mirra was down 1-5 in set 3

But she never stopped believing for even a moment

✅2nd Grand Slam R4

16 years old with the courage of a lion

We just witnessed something special pic.twitter.com/WsCqHY0FWx