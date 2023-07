Din nou fluierături la Wimbledon: ce s-a întâmplat în finalul partidei jucate de tânăra rusoaică Mira Andreeva

Mira Andreeva (16 ani) a fost foarte aproape de o nouă mare surpriză la Wimbledon.

Rusoaica a jucat în sferturile de finală cu Madison Keys și a condus cu 6-3 și 5-4. Americanca a întors meciul, s-a impus cu 7-6 în setul al doilea și cu 6-2 în decisiv.

În setul decisiv, la scorul de 5-2 și egalitate, arbitrul de scaun a luat o decizie controversată.

Mira Andreeva a alunecat pe teren și, din elan, a dat cu racheta de pământ. Arbitrul a considerat acest gest ca fiind nesportiv și a dat punct pentru Madison Keys, care s-a ales cu o minge de meci și a închis partida.

Decizia arbitrului a fost contestată de fani, care au fluierat copios.

"Codeviolation, unsportsmanlike conduct, point penalty, Mirra Andreeva."

Agree or disagree with the umpire's decision at 5-2 deuce 🤔#Wimbledon pic.twitter.com/7BuoZQ9wbP