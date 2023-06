Rusoaica de 16 ani bate tot la Roland Garros: încă o performanță fenomenală a acesteia

Mirra Andreeva continuă să uimească lumea tenisului cu performanțele ei de la Roland Garros.

Rusoaica, născută pe 29 aprilie 2007, a făcut încă o victimă. Mirra Andreeva a învins-o pe Diane Parry (Franța, locul 79 WTA), scor 6-1, 6-2, și s-a calificat în turul al treilea.

Aici, ar putea evolua cu americanca Gauff, locul 6 WTA, prietena ei bună din circuit.

La Paris, Andreeva a mai trecut de Alison Riske. Ea va ajunge în Top 100 WTA, după ce în urmă cu două luni era în afara Top 300.

Născută în Siberia, la Krasnoyarsk, Mirra Andreeva s-a mutat la Soci, pentru a avea condiții mai bune de pregătire. Din 2022, se antrenează în Franța, la Cannes.

Andreeva d. Diane Parry 6-1 6-2

2 months ago, Mirra was ranked #304.

With this win, she’ll move up to #97 to crack the top 100. What an accomplishment.

✅Into R3 in her 1st Slam appearance

Talent. Humility. Charisma.

Everything about this 16 year old is easy to support 🥰 pic.twitter.com/se7mok29rG