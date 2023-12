Scene neobișnuite: au pus un bărbat să înfrunte o jucătoare de tenis din Rusia de 16 ani. Cum s-a terminat meciul

Jucătoarea ucraineană Marta Kostiuk a renunţat la finala turneului demonstrativ de la Bourg-de-Péage împotriva rusoaicei Mirra Andreeva de duminică, din cauza contextului geopolitic, relatează L'Equipe.

Din cauza invaziei ruşilor în Ucraina, Marta Kostiuk (21 de ani, nr. 39 mondial), născută la Kiev, nu a jucat duminică în finala celei de-a şasea ediţii a Negometal Open de la Bourg-de-Péage, împotriva tinerei rusoaice Mirra Andreeva (16 ani, nr. 57 mondial), care a fost declarată câştigătoare a turneului demonstrativ.

Cum nu s-a putut găsi la timp o înlocuitoare profesionistă, organizatorii au decis să apeleze la un bărbat, jucătorul local Yanis Ghazouani Durand (23 de ani, nr. 1145 mondial), care s-a impus în faţa Andreevei (7-5, 6-2).

Totuși, Andreeva a primit trofeul.

