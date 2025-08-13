Mirabela Dauer, acuzată că a împins un bărbat în timpul unui concert. Avocata susține că gestul a fost un act de autoapărare

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 15:35
386 citiri
Mirabela Dauer, acuzată că a împins un bărbat în timpul unui concert. Avocata susține că gestul a fost un act de autoapărare
Mirabela Dauer ar putea ajunge la DNA FOTO Facebook/Mirabela Dauer

Mirabela Dauer se află în centrul unei controverse după ce a fost surprinsă pe cameră împingând un bărbat în timpul unui recital susținut pe terasa unui local. Filmarea incidentului, realizată de un martor, a circulat rapid pe internet și a stârnit un val de comentarii acide din partea multor utilizatori de social media.

În timp ce o parte a publicului a condamnat gestul, avocata artistei afirmă că totul a fost un act de autoapărare.

„Mirabela este extrem de afectată, dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită. Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât”, a declarat avocata Katia Cicală pentru SpyNews.

Potrivit acesteia, reacția Mirabelei a venit în urma unui comportament insistent și agresiv al bărbatului, care ar fi deranjat-o pe tot parcursul serii.

„În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase. Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare”, a explicat Katia Cicală.

Ana Ularu, detalii inedite despre soțul ei și viața lor împreună: „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”
Ana Ularu, detalii inedite despre soțul ei și viața lor împreună: „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”
Ana Ularu, în vârstă de 40 de ani, trăiește o frumoasă poveste de familie alături de actorul german Marc Rissmann. Cei doi locuiesc în mare parte la Berlin, orașul natal al fiicei lor,...
Obiceiul de vară al lui Dan Negru. Ce face anual prezentatorul TV: „Banii se întorc, anii nu”
Obiceiul de vară al lui Dan Negru. Ce face anual prezentatorul TV: „Banii se întorc, anii nu”
Dan Negru, prezentatorul în vârstă de 54 de ani, revine pe micile ecrane din 18 august cu un nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor”, difuzată la Kanal D. După o vară petrecută între...
#Mirabela Dauer, #mirabela dauer acuzatii, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu si-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe ganduri: "La revedere"
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mirabela Dauer, acuzată că a împins un bărbat în timpul unui concert. Avocata susține că gestul a fost un act de autoapărare
  2. Greta Gerwig dă startul filmărilor pentru noua producție „Narnia” la Londra
  3. Ashley Biden, fiica lui Joe Biden, și Howard Krein pun capăt căsniciei după 13 ani: „Adevărata realizare este să rămâi bun, indiferent cât de crudă este lumea”
  4. Ana Ularu, detalii inedite despre soțul ei și viața lor împreună: „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”
  5. Obiceiul de vară al lui Dan Negru. Ce face anual prezentatorul TV: „Banii se întorc, anii nu”
  6. Dan Alexa și Andrada au divorțat oficial. La ce acord au ajuns în privința custodiei fiului lor
  7. Daniel Day-Lewis se întoarce în cinematografie pentru a colabora cu fiul său într-un nou film
  8. Răzvan Simion și Daliana Răducan, planuri de viitor la un an după nuntă. Ce spun despre copil: „Să preia ce e mai bun de la fiecare”
  9. Peste 200.000 de turişti, aşteptaţi să ia cu asalt litoralul în minivacanţa de Sfânta Maria. Dar prețurile îi vor lua la rândul lor cu asalt pe turiști
  10. Venus Williams revine în rol de Barbie, acum inclusă în colecția „Femei care Inspiră”