Mirabela Dauer, acuzată că a împins un bărbat în timpul unui concert. Avocata susține că gestul a fost un act de autoapărare

Mirabela Dauer se află în centrul unei controverse după ce a fost surprinsă pe cameră împingând un bărbat în timpul unui recital susținut pe terasa unui local. Filmarea incidentului, realizată de un martor, a circulat rapid pe internet și a stârnit un val de comentarii acide din partea multor utilizatori de social media.

În timp ce o parte a publicului a condamnat gestul, avocata artistei afirmă că totul a fost un act de autoapărare.

„Mirabela este extrem de afectată, dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită. Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât”, a declarat avocata Katia Cicală pentru SpyNews.

Potrivit acesteia, reacția Mirabelei a venit în urma unui comportament insistent și agresiv al bărbatului, care ar fi deranjat-o pe tot parcursul serii.

„În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase. Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare”, a explicat Katia Cicală.

