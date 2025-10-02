Palatul Cotroceni, iluminat roz de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân. Partenera preşedintelui, Mirabela Grădinaru, a aprins luminile

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a pornit miercuri seară, 1 octombrie, iluminatul roz la Palatul Cotroceni, pentru a marca Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân, ea afirmând că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor sunt extrem de importante. ”Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanța conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul și speranța”, a adăugat ea.

”În această zi Palatul Cotroceni se luminează în roz, o lumină care vorbește despre comunitate, despre sprijin, credință, speranță, determinare și curaj. Este un gest simbolic, dar în același timp și un mesaj că împreună putem susține și sprijini recuperarea sănătății după acest tip de boală. Dumneavoastră ne reamintiți că granița între sănătate și boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem controla totul în viață, dar că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competența și profesionalismul medicilor sunt extrem de importante”, a afirmat Mirabela Grădinaru, miercuri seară, la evenimentul care a marcat iluminarea Palatului Cotroceni în roz, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân.

Partenera șefului statului a arătat că fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspirație pentru ceilalți.

”Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenția este un act de iubire de sine, de responsabilitate față de noi și față de toți cei care au nevoie de noi. Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanța conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul și speranța și uneori gesturi simple, ca cel de a-l asculta pe cel de lângă noi, care trece printr-o perioadă dificilă, pot să-l ajute să-și regăsească speranța, să viziteze un medic pentru un control de rutină sau pentru un control de specialitate”, a adăugat ea, după care a acționat maneta pentru a porni iluminatul roz.

Palatul Cotroceni este iluminat în roz, culoarea-simbol la nivel internațional pentru exprimarea solidarității cu femeile care se confruntă cu cancerul de sân și pentru încurajarea demersurilor de conștientizare a rolului crucial al depistării precoce a acestei boli, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, efectuarea controalelor medicale periodice rămâne principala modalitate de prevenție, obiectiv esențial și prioritar al oricărei politici de sănătate. Depistarea timpurie salvează vieți, oferă șansa unei recuperări mult mai rapide și reprezintă șansa transformării unui diagnostic sever într-o speranță de vindecare.

