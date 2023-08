Cele 7 criterii în baza cărora sunt recunoscute miracolele de către Biserica Catolică

Recenta mărturie a unei adolescente care spune că și-a recăpătat vederea este doar unul dintre zecile de mii de rapoarte privind vindecările supranaturale evaluate după un algoritm pontifical stabilit în Evul Mediu, care a cunoscut modificări de-a lungul timpului, scrie El Pais.

Sute de mii de catolici adunați în august, la Lisabona, pentru vizita Papei Francisc, au primit și răspândit un mesaj audio pe telefoanele mobile în care o adolescentă de 16 ani, pe nume Jimena, membră a filialei madrilene Opus Dei, mărturisește: „Azi-dimineață m-am trezit cu aceeași acuitate vizuală oribilă de care am avut parte în ultimii doi ani și jumătate. M-am dus la slujbă cu prietenii mei. Eram foarte supărată și după împărtășanie am început să plâng, pentru că era ultima zi a novena (n.red. rugăciune devoțională în creștinism, constând în rugăciuni private sau publice repetate timp de nouă zile sau săptămâni succesive) și-mi doream să mă vindec. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute și, când am deschis ochii, vedeam perfect”.

Jimena spune că miracolul s-a produs după 9 zile de rugăciuni către Doamna Zăpezilor și după ce s-a împărtășit la Sanctuarul Fatimei, un templu situat la 120 de kilometrii de capitala portugheză.

Povestea Jimenei l-a făcut pe cardinalul Juan Jose Omella să vorbească, câteva ore mai târziu, despre un miracol pentru care trebuie „să mulțumim Domnului”

Dacă pentru Omella povestea Jimenei este un miracol, pentru Biserica Catolică – autoritate în ceea ce privește supranaturalul – situația descrisă de adolescentă nu se califică în categoria miracolelor divine.

Ads

Ca instituție ce promovează reînvierea și Sfânta Treime, credința în miracole este un pilon al Bisericii Catolice de secole, dar există protocoale foarte specifice care să determine ce este și ce nu este o minune.

Algoritmul, bine-nțeles, nu este verificabil științific sau după vreun alt sistem rațional, însă Vaticanul menține standarde stricte chiar și așa: de exemplu, dintre cele 8000 de vindecări miraculoase atribuite Fecioarei din Lordes în ultimii 165 de ani, doar 70 au fost clasificate oficial drept miracole de autoritățile ecleziastice. Algoritmul Vaticanului este stipulat într-o lege pontificală care reglementează canonizarea.

Cele șapte criterii care certifică minunea

Profesorul de Ecleziast Javier Lopez Goicoechea, de la Universitatea Complutense din Madrid, a explicat pentru El Pais că plaja de vindecări miraculoase ce pot fi certificate de Vatican este destul de largă, de la învierea din moarte la vindecarea de orbire sau cancer, însă toate trebuie să se încadreze în șapte criterii de bază:

Ads

1. boala trebuie să fie incurabilă sau cu șanse foarte mici de vindecare

2. boala trebuie să certificată și documentată de o autoritate medicală

3. Boala trebuie să fie de natură “organică”, adică nu sunt acceptate afecțiunile psihologice, psihiatrice sau de altă natură mentală

4. pacientul nu trebuie să fi urmat un tratament medical căruia i s-ar putea atribui vindecarea

5. vindecarea trebuie să fi avut loc brusc și imediat

6. vindecarea trebuie să fie totală, nu doar calificabilă ca o regresie a simptomelor

7. vindecare trebuie să fie definitivă

Cazul Jimenei, descris mai sus, nu se încadrează în aceste criterii, întrucât boala ei, un spasm de acomodare vizuală alimentat de stres, poate fi vindecat cu tratament sau chiar de la sine.

Banii, ochiul dracului

López Goicoechea mai scoate în evidență și o altă problemă care „și-a vârât coada” în procesul prin care Vaticanul identifică miracolele: banii. Prețul unei beatificări este, astăzi, de 17000 de euro, potrivit mercurialului oficial publicat de Vatican, instituția care încasează această taxă. Cu zece ani în urmă, însă, mass media italiană publica, în cadrul scandalului intitulat Vatileaks, că taxa totală a unei beatificări se putea ridica și la jumătate de milion de euro, sumă care includea și comisioanele pentru experți și avocați. Aceste practici l-au și făcut pe Papa Francisc să stabilească, în 2016, noi reguli financiare pentru beatificare, inclusiv obligația ca toate plățile să fie făcute exclusiv prin transfer bancar.

Ads

Un alt exemplu de afacere este cel centrat pe presupusele miracole ale Fecioarei Maria din Loudres, cel mai vizitat loc de pelerinaj catolic din lume, situat în sud-vestul Franței, în departamentul Hautes-Pyrénées . În zilele noastre se estimează că la Lourdes vin anual în pelerinaj circa 5 milioane de credincioşi, iar zona a cunoscut o dezvoltare fantastică, aici fiind construite peste 30 de hoteluri, un aeroport şi o bazilică subterană cu 20.000 de locuri. Tot aici se află şi un birou medical de constatări ale minunilor, format din medici de confesiuni diferite, care au confirmat peste 1200 de vindecări miraculoase. Fluxul de pelerini aduce venituri însemnate bisericii, în condițiile în care o lumânare costă 7,5 euro, o cruciuliță 6,3 euro și o replică miniaturală sculptată a Fecioarei valorează 80 de euro, potrivit datelor oficiale de pe site-ul complexului.

Marketingul religios s-a extins și în orașul în care s-a dezvoltat complexul catolic al Fecioarei din Lourdes, de unde poți să-ți cumperi, spre exemplu, un litru de apă sfințită cu puteri de vindecare la 25 de euro. Profund tulburat de afacerile ce proliferează în umbra catolicismului, Papa Francisc a intervenit în 2019 prin delegarea unui reprezentant trimis la Lourdes „să accentueze aspectul spiritual care ar trebuie să primeze înaintea tentațiilor financiare„. López Goicoechea a interpretat intervențiile Papei Francisc ca o tentativă de a limita caracterul mercantil al afacerii cu miracole de la Lourdes.